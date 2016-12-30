Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin Suriye'de ateÅŸkes iÃ§in Ã¼Ã§ belge imzalandÄ± dedi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'deki ateÅŸkesle ilgili olarak aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde gece yarÄ±sÄ± baÅŸlayacak ateÅŸkes mutabakatÄ± için "Bugün, olmasÄ±nÄ± uzun zamandÄ±r beklediÄŸimiz ve bunun için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir haber geldi. Üç belge imzalandÄ±. Birincisi, Suriye hükümeti ile silahlÄ± muhalifler arasÄ±nda Suriye topraklarÄ±nda ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±. Ä°kincisi ateÅŸkesin gözlemlenmesi için gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ±. Üçüncüsü de müzakerelere baÅŸlamak için hazÄ±r olunduÄŸuna dair deklarasyon." dedi.

TÜRKÄ°YE ANLAÅžMAYA BÜYÜK KATKI SAÄžLADI

Moskova'da Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile görüÅŸen Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde bu gece 00.00 itibarÄ±yla uygulanmaya baÅŸlayacak ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, anlaÅŸmaya Türkiye'nin büyük katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ÜÇ ÜLKE SÜRECÄ°N GARANTÖRLÜÄžÜNÜ ÜSTLENDÄ°

Putin, "KÄ±sa bir süre önce Moskova'da Rusya, Türkiye ve Ä°ran dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± düzenlendi. Bu üç ülke, Suriye'de barÄ±ÅŸçÄ±l sürecin garantörlüÄŸünü üstlendi." diyerek, varÄ±lan anlaÅŸmalarÄ±n kÄ±rÄ±lgan olabileceÄŸini ve dikkatli takip edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

SURÄ°YE'DEKÄ° RUS ASKERÄ° VARLIÄžI AZALTILACAK

AteÅŸkese katÄ±lan gruplarÄ±n bir an önce Astana'da görüÅŸmelere baÅŸlamasÄ±nÄ±n önemine de iÅŸaret eden Putin, ayrÄ±ca Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önerisi üzerine Suriye'deki Rus askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

YEDÄ° MUHALÄ°F GRUBUN ÖNDE GELEN KOMUTANLARI KATILDI

Rusya Savunma BakanÄ± Åžoygu da Putin'e verdiÄŸi raporda, ateÅŸkesin takibi konusunda Ankara ile irtibatÄ±n saÄŸlanmasÄ± için kÄ±rmÄ±zÄ± hat kurulduÄŸu bilgisini verdi.Åžoygu, "Direktifiniz doÄŸrultusunda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iki aydÄ±r Türkiye'nin arabuluculuÄŸunda muhalif grup liderleriyle görüÅŸmelerde bulundu. GörüÅŸmelere yedi muhalif grubun önde gelen komutanlarÄ± katÄ±ldÄ±. Bu gruplar Suriye'nin merkezinde ve kuzeyinde büyük topraklarÄ± kontrolünde bulunduruyor." dedi.

62 BÄ°N SÄ°LAHLI MUHALÄ°FÄ° KAPSIYOR

AteÅŸkes mutabakatÄ±na AhraruÅŸ Åžam'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu yedi grubun imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžoygu, "Bu, yaklaÅŸÄ±k 62 bin silahlÄ± muhalifi kapsÄ±yor. Bu gruplar silahlÄ± muhalefetin ana gücünü oluÅŸturuyor. Ä°ki ay boyunca hangi grubun nerede bulunduÄŸunu haritada üzerinde belirledik." diye konuÅŸtu.

ANLAÅžMA BM GÜVENLÄ°K KONSEYÄ°'NE TAÅžINACAK

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov da muhaliflerle rejim arasÄ±nda imzalanan üç belgenin, BM Güvenlik Konseyi'nde resmiyet kazanmasÄ± için gerekli çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±klarÄ± bilgisini verdi.

"GÖRÜÅžMELERE BU AÅžAMADA MISIR'I DAVET EDEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Lavrov, Türkiye ve Ä°ran ile yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar neticesinde Astana'da görüÅŸme hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "GörüÅŸmelere bu aÅŸamada MÄ±sÄ±r'Ä± davet edebiliriz. Ä°lerleyen aÅŸamalarda Suudi Arabistan, Katar, Irak ve Ürdün'e de katÄ±lÄ±m daveti yapÄ±labilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Sergey Lavrov, ABD'de baÅŸkan seçilen Donald Trump göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, ABD'nin de sürece katÄ±lmasÄ±nÄ± ümit ettiÄŸini sözlerine ekledi.