Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye'deki muhalif gruplarÄ±n isimlerini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriye'de baÅŸlayacak ateÅŸkese katÄ±lan muhalif gruplarÄ± Rusya resmi sitesinden aÃ§Ä±kladÄ±.
.Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi internet sitesinde yer alan açÄ±klamada, ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na Suriye'nin merkez ve kuzey bölgelerinde önemli ölçüde bölgenin kontrolünü elinde bulunduran 7 grubun dahil edildiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada muhalif gruplarÄ±n isimleri, Feyleke'ÅŸ Åžam, Ahraru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸü'l Ä°slam, Sukuru'ÅŸ Åžam, CeyÅŸü'l Mücahidin, CeyÅŸ Ä°dlib, Åžam Cephesi ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±.