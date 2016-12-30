35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen ABD'ye Rusya'dan jet hamle

Amerika'nÄ±n Rusya'ya karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tepki Ã¼zerine Rusya'da ataÄŸa geÃ§ti. Rusya, ABD'li diplomatlarÄ± Ã¼lkesine gÃ¶nderecek.

Amerika ve Rusya arasÄ±nda, dün akÅŸam BaÅŸkan Barack Obama'nÄ±n kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±yla kÄ±zÄ±lca kÄ±yamet koptu. Obama'nÄ±n 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±, iki devi bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. Gergin iliÅŸkileri biraz daha gerecek hamle ise Moskova'dan geldi. Rusya, aynÄ± sayÄ±da ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini teklif etti.

DIÅžÄ°ÅžLERÄ° PUTÄ°N'E TEKLÄ°F ETTÄ°

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini teklif ettiÄŸini söyledi.Rossiya-24 kanalÄ±na konuÅŸan Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± belirterek "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararasÄ± iliÅŸkilerde kanundur" dedi.

"35 DÄ°PLOMATI SINIR DIÅžI EDELÄ°M"

Lavrov, "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'e, ABD'nin Moskova BüyükelçiliÄŸinden 31 ve St. Petersburg BaÅŸkonsolosluÄŸundan 4 olmak üzere 35 AmerikalÄ± diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini önerdik. AyrÄ±ca Moskova'daki 2 binanÄ±n ABD'li diplomatlar tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± teklif ettik" ifadelerini kullandÄ±.Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatlarÄ±n dinlenmek için kullandÄ±ÄŸÄ± Moskova yakÄ±nlarÄ±ndaki "SerebryanÄ±y Bor" tesisi ve bir depo olduÄŸunu belirtti.

ABD 72 SAAT SÜRE VERMÄ°ÅžTÄ°

ABD, baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiÅŸti. AynÄ± çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleÅŸkenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.