Barzani'nin gÃ¼Ã§ kullanÄ±rÄ±z ifadesine karÅŸÄ±lÄ±k PKK Åžengal'den Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Barzani'nin "PKK Åžengal'den Ã§ekilmezse gÃ¼Ã§ kullanÄ±rÄ±z" ifadesinden sonra PKK'nÄ±n Kandil'deki sÃ¶zde liderlerinden Murat KarayÄ±lan'dan aÃ§Ä±klama geldi. KarayÄ±lan, Erbil ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin tamamlanmasÄ± sonrasÄ± Åžengal'den Ã§ekileceklerini sÃ¶yledi.

Murat KarayÄ±lan Sterk TV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada BaÅŸbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atÄ±fta bulunarak, "Zaten aramÄ±zda bir görüÅŸme durumu söz konusudur. Biz aramÄ±zdaki bu tartÄ±ÅŸmalarÄ±n sonuçlanmasÄ±yla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceÄŸimizi zaten kendilerine açÄ±kça söylemiÅŸiz. Bunu ilk defa burada açÄ±klÄ±yorum." dedi.KarayÄ±lan, BaÅŸbakan Barzani'nin sözleriyle ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:"SayÄ±n Neçirvan'Ä±n neden böyle bir üslupla konuÅŸtuÄŸunu bilemiyorum. Ya son süreçteki tartÄ±ÅŸma, görüÅŸme ve geliÅŸmelerden haberdar deÄŸildir ya da tüm bunlardan haberi olmasÄ±na raÄŸmen bu durumu bozmak istiyordur. Bu iki ihtimalden hangisi bu konuÅŸmayÄ± yapmasÄ±na neden olmuÅŸsa, bu durumu izah etmesi gereken kiÅŸi kendisidir.

"ÅžÄ°DDET KULLANIRIZ NE DEMEK?"

Zaten böylesi bir açÄ±klamaya hiç ihtiyaç yoktu. Bir de hiçbir Kürt siyasetçinin aÄŸzÄ±na almayacaÄŸÄ± kelimeleri kullanmasÄ± bir talihsizliktir. "Åžiddet kullanÄ±rÄ±z" ne demek? Birakuji, yani kardeÅŸ kavgasÄ± demektir. Yani ÅŸimdi kardeÅŸ kavgasÄ±nÄ± mÄ± geliÅŸtirmek istiyor?Ä°çinde bulunduÄŸumuz yüzyÄ±lda sorunlarÄ± bu ÅŸeklide çözmeyi mi düÅŸünüyor? Bu mesajÄ± kime dönük veriyor? Bilinmeli ki tehditle kimse sonuca ulaÅŸamaz. Tarihte bunun birçok örneÄŸi de vardÄ±r; PKK tehditlerle geri adÄ±m atacak bir hareket deÄŸildir. BelirttiÄŸim gibi insan bu duruma anlam veremiyor."

BARZANÄ° "GEREKÄ°RSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMÄ°ÅžTÄ°

IKBY BaÅŸbakanÄ± Neçirvan Barzani, PKK'nin Åžengal'den çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalÄ±rÄ±z." demiÅŸti.BaÅŸbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen "BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k SonrasÄ± Kürdistan KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan Al-Monitor'e verdiÄŸi röportajda, PKK'nin Åžengal bölgesinden çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayarak, "PKK'nin Åžengal'deki varlÄ±ÄŸÄ± bölgede istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa sebep oluyor. Åžengal'in yeniden inÅŸa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

VEYSÄ° KAYNAK, "BARZANÄ° BAÅžARILI OLAMAZSA TSK GEREÄžÄ°NÄ° YAPAR" DEMÄ°ÅžTÄ°

Öte yandan PKK'nÄ±n Åžengal'deki varlÄ±ÄŸÄ±na yönelik hükümetten de sert eleÅŸtiriler gelmiÅŸti. Konuyla ilgili konuÅŸan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, "EÄŸer Barzani, PKK'yÄ± Åžengal'den çÄ±karmakta baÅŸarÄ±lÄ± olamazsa TSK gereÄŸini yapar." demiÅŸti.

"Ä°KÄ°NCÄ° KANDÄ°L OLMASINA ASLA Ä°ZÄ°N VERMEYÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n da, Türkiye'nin Sincar konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, "Sincar'Ä±n ikinci Kandil olmasÄ±na asla izin vermeyiz. Bu yönde bir adÄ±m atÄ±lÄ±rsa Türkiye gerekli tedbirleri alÄ±r, gerekli adÄ±mlarÄ± atar." demiÅŸti.