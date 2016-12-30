Ana Sayfa | DÃœNYA 30/12/2016 16:38

Rusya'da gÃ¶revli hiÃ§bir ABD'li diplomat sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyecek

abd ve rusya

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'da gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Putin, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "KarÅŸÄ±lÄ±k verme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceÄŸiz. Rus-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden tesisine yönelik adÄ±mlarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n tutumuna göre belirleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. 

Rus diplomatlarÄ±n ABD'den dönerek yeni yÄ±l tatilini Rusya'da geçireceÄŸini belirten Putin, "AmerikalÄ± diplomatlar için problem oluÅŸturmayacaÄŸÄ±z. Kimseyi göndermeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±. 

Putin, ABD'nin yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± ikili iliÅŸkilere daha fazla zarar vermeye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu durumun Rus-Amerikan halklarÄ±nÄ±n ve dünya istikrarÄ±nÄ±n zararÄ±na olduÄŸunu kaydetti. 

ABD BaÅŸkanÄ± Obama'nÄ±n görevini bu ÅŸekilde tamamlamasÄ±ndan üzüntü duyduÄŸunu dile getiren Putin; Obama, Trump ve Amerikan halkÄ±nÄ±n yeni yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±. 

ABD, Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiÅŸti. AynÄ± çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleÅŸkenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ise, Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini teklif etmiÅŸti.

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