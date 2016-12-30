Rusya ve TÃ¼rkiye bir oldu ABD'yi o konuda dÄ±ÅŸladÄ±

Ä°ngiltere'nin Ã¼nlÃ¼ Guardian gazetesi Rusya ile TÃ¼rkiye'nin Suriye barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde bir olup ABD'ye sÃ¶z sÃ¶yleme hakkÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor.

Ä°ngiliz gazeteleri bugünkü sayÄ±larÄ±nda, Suriye'de gece yarÄ±sÄ± itibarÄ±yla yürürlüÄŸe giren ateÅŸkes ile ilgili haber ve yorumlara sayfalarÄ±nda geniÅŸ yer verdi.Guardian gazetesinin manÅŸeti, "Rusya Suriye'de ateÅŸkesi saÄŸlarken, ABD dÄ±ÅŸlandÄ±".Gazetenin Moskova muhabiri Shaun Walker ile Ä°stanbul muhabiri Kareem Shaheen imzalÄ± haberde, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, muhalifler ile rejimin çatÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Guardian'a göre Türkiye ve Rusya'nÄ±n sayesinde varÄ±lan anlaÅŸma, Suriye'de yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r süren iç savaÅŸÄ±n son bulmasÄ± açÄ±sÄ±ndan bir dönüm noktasÄ± olabilir.

Haberden bazÄ± satÄ±rlar ÅŸöyle:"AnlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayanlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ABD'nin eksikliÄŸi net ÅŸekilde görülüyor. Zaten geçtiÄŸimiz aylarda Moskova Suriye'deki askeri ve diplomatik giriÅŸimlerini artÄ±rÄ±rken,

ABD SÜREÇTEN DIÅžLANMIÅžTI

"ABD'nin müzakerelerde olmamasÄ±, bir anlamda Rusya ve Türkiye'nin Washington'un Suriye'ye yönelik olarak izlediÄŸi politikalardan duyduklarÄ± hayalkÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucu."Guardian'a göre, ateÅŸkesin korunmasÄ± ve müzakerelerde ciddi bir ilerleme saÄŸlanmasÄ± Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin için çok önemli bir baÅŸarÄ± olacak. "Zira Putin, (Suriye Devlet BaÅŸkanÄ±) BeÅŸar Esad'Ä± desteklemek için Moskova'nÄ±n, Afganistan'Ä±n iÅŸgalinden bu yana eski Sovyetler BirliÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilk müdahalesini gerçekleÅŸtirmiÅŸti" demiÅŸ Guardian.

"SURÄ°YE'DE Ä°PLER PUTÄ°N'Ä°N ELÄ°NDE"

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour'a göre de, Suriye'de ipleri elinde tutan kiÅŸi Putin. Wintour, "Süreçte en önemli ülke Türkiye olacak gibi görünüyor" dedikten sonra, Putin'le ilgili görüÅŸünün nedenini ÅŸöyle açÄ±klamÄ±ÅŸ:"AslÄ±nda Putin, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'na bir teklifte bulundu. Suriye ordusunun Halep'i ele geçirmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt federasyonunu önleme fÄ±rsatÄ± verilmiÅŸ gibi görünüyor. ABD destekli Suriye Kürtleri Rakka'da IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± mücadelede ön safta olsalar da, böylesi bir federasyon oluÅŸumu ErdoÄŸan'Ä±n en büyük kaygÄ±sÄ±ydÄ±."Kürtler, BM'nin yürüttüÄŸü Cenevre'deki siyasi süreçten dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlardÄ±. Putin'in, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lacak barÄ±l görüÅŸmelerinde de, Kürtlere müzakere masasÄ±nda yer olmayabilir."Bu durumda ABD'nin bir diÄŸer müttefiki Kürtler, Obama'nÄ±n dünyanÄ±n gidiÅŸatÄ± hakkÄ±nda ders vermekte, bu gidiÅŸatÄ± ÅŸekillendirmekten çok daha iyi olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görecekler. Ä°ÅŸte Putin de bu boÅŸluÄŸu baÅŸarÄ±yla dolduruyor."

"RUSYA ARTIK YENÄ°DEN SÜPER GÜÇ"

Times gazetesinin iç sayfalarÄ±ndaki haberin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ise "Putin, ErdoÄŸan'la anlaÅŸma sonrasÄ± Suriye'de savaÅŸÄ±n sona ermesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor".Gazetenin Kahire muhabiri Bel Trew ve Moskova muhabiri Tom Parfitt imzalÄ± haberde, dün açÄ±klanan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± ile Putin'in Rusya'nÄ±n süpergüç rolünü ortaya koyduÄŸu belirtiliyor.Times'a konuÅŸan Kremlin yanlÄ±sÄ± Adil Rusya Partisi'nin tecrübeli milletvekillerinden Mikhail Emelyanov, "Orta DoÄŸu'da etki sahibi olma planÄ±mÄ±zÄ±, Suriye'nin bütünlüÄŸünü koruyarak uygulayacaÄŸÄ±z" demiÅŸ.Gazete ABD'nin ise Astana'da yapÄ±lacak görüÅŸmelere katÄ±lmasÄ±nÄ±n beklenmediÄŸini, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ABD'yi, YPG'yle iliÅŸkisi nedeniyle 'terörizmi desteklemekle' suçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

Haberde ayrÄ±ca ÅŸu satÄ±rlar da yer alÄ±yor:"Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Hizbullah dahil tüm yabancÄ± gruplarÄ±n Suriye'den ayÄ±rlmalarÄ±nda Ä±srarlÄ±ydÄ±. Ancak bu talep muhtemelen Ä°ran engeline takÄ±lacak.Ä°ran, hem Rusya'nÄ±n hem de Esad'Ä±n müttefiki. Türkiye uzun süredir Suriye için EsadsÄ±z bir gelecek öngörüyor. Rusya ise bu konuda aynÄ± görüÅŸte olmayacak."

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÖNCELÄ°KLERÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

Financial Times'Ä±n iç sayfalarÄ±ndaki haberde de Suriye'de ateÅŸkesi Rusya ve Türkiye'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±yor.Gazeteye konuÅŸan Ä°ngiltere'nin önde gelen düÅŸünce kuruluÅŸu Chatham House'un Orta DoÄŸu uzmanÄ± Lina Khatib ise Türkiye'nin Suriye'de önceliklerinin deÄŸiÅŸmesine dikkat çekiyor:"Türkiye'nin ateÅŸkesi desteklemesi Suriye'deki öncelikleri ile ilgili olarak önemli bir deÄŸiÅŸikliÄŸe iÅŸaret ediyor. Görünen o ki artÄ±k, bu öncelikler arasÄ±nda rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi yok."AteÅŸkes tamamen uygulanmasa bile, varÄ±lan anlaÅŸma sorunun tarihinde yeni bir aÅŸama yolunda atÄ±lan ilk adÄ±m. Son geliÅŸmeler Rusya'nÄ±n kendine olan güveninin giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, rakiplerinin de bu durumu kabullendiÄŸini gösteriyor."

"ATEÅžKES PYD'YÄ° KAPSAMIYOR"

Daily Telegraph ise ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlÄ± kanadÄ± olan Halk Savunma Birliklerini (YPG) kapsamadÄ±ÄŸÄ±na ve Türkiye'nin YPG'yi "terör örgütü" olarak gördüÄŸüne deÄŸiniyor.Gazeteye konuÅŸan ancak adÄ± açÄ±klanmayan Kremlin'e yakÄ±n bir uzman ise tartÄ±ÅŸÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca Esad'Ä±n bir sonraki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçiminin yapÄ±lacaÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ±na dek görevde kalabileceÄŸini söylemiÅŸ."Suriye federal bir devlete dönüÅŸebilir. Türkiye ve muhalifler sÄ±nÄ±rda bir tampon bölge oluÅŸturabilir. Suriye hükümeti, Halep dahil ülkenin büyük kentlerinde kontrolü elinde tutabilir. Suriye Kürtlerine Irak KürdistanÄ±na benzer yarÄ± özerk bir bölge oluÅŸturmalarÄ± izni verilebilir" denmiÅŸ haberde.Ä°ngiltere'nin eski Moskova Büyükelçisi Tony Brenton ise yine Daily Telegraph'daki yazÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n acÄ±masÄ±zca bir kudret simsarÄ± olarak ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n BatÄ±'yÄ± tehdit ettiÄŸini ve zayÄ±flattÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸ ve eklemiÅŸ:"Uzun lafÄ±n kÄ±sasÄ±, Suriye'de sahadaki taraflar, Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin söylemlerine kÄ±yasla Rusya'nÄ±n bombalarÄ±ndan daha fazla etkilendiler."

"50 BÄ°NÄ° ÇOCUK EN AZ 470 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ÖLDÜ"

"Suriye'de ateÅŸkes" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n atan i gazetesi ise ülkede savaÅŸÄ±n ÅŸu ana kadarki bilançosunu hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ okurlarÄ±na.Gazete Suriye'de 5 yÄ±lda 50 bini çocuk en az 470 bin kiÅŸinin öldüÄŸünü, 11 milyon kiÅŸinin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Resmi verilere göre, Suriye içinde baÅŸka bölgelere göç etmek zorunda kalanlarÄ±n sayÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 800 bin. Suriye'den ayrÄ±lanlarÄ±n 2 milyon 764 bin 500'ü ise Türkiye'de2011'den bu yana Suriye nüfusunun yüzde 11,5'i ölmüÅŸ ya da yaralanmÄ±ÅŸ. Ölenlerin yüzde 63,4'ü sivil.Ülkede 2010 yÄ±lÄ±nda ortalama ömür 70,5 yÄ±ldÄ±. Åžimdi ise 55,4 yÄ±l.Suriyeli mülteciler için ihtiyaç duyulan para 4,5 milyar dolar. Åžu ana kadar uluslararasÄ± toplumun eline geçen ise 336 milyon dolar.