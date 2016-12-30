KuÅŸ gribi korkusu o Ã¼lkeye de sÄ±Ã§radÄ±

Yaz sonundan bu yana Avrupa'nÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde gÃ¶rÃ¼len kuÅŸ gribi, son olarak Balkan Ã¼lkesi HÄ±rvatistan'da ortaya Ã§Ä±ktÄ±

HÄ±rvatistan TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, ülkenin kuzeyindeki Kriznica köyünde bulunan aile çiftliÄŸinde H5N8 virüsüne rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamayla duyurdu. AçÄ±klamada, virüs nedeniyle buradaki 15 kanatlÄ± hayvanÄ±n telef olduÄŸu belirtildi.Kriznica'daki çiftlik karantina altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran bakanlÄ±k, gerekli tüm önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak, buna raÄŸmen bölgede bulunan kanatlÄ± hayvanlar itlaf edilecek. Ekim ayÄ±ndan bu yana Almanya, Ä°ngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde birçok kuÅŸ gribi vakasÄ±na rastlanmÄ±ÅŸtÄ±. H5N8, ilk olarak yaz mevsimi sonunda Rusya'da görülmüÅŸtü.DiÄŸer kÄ±talarda ise geçen aylarda Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Ä°ran gibi ülkelerde kuÅŸ gribi tespit edildi.