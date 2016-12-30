Rejim gÃ¼Ã§lerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'yi bombaladÄ±

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n Suriye'deki barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak adÄ±na Ã§abalarÄ± boÅŸuna Ã§Ä±kÄ±yor. Esad gÃ¼Ã§leri ateÅŸkesi bozarak, bombaladÄ±.

Türkiye ile Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasÄ±nda ilan edilerek TSÄ° 01.00'da baÅŸlayan ateÅŸkeste son duruma iliÅŸkin ajanslardan haberler gelmeye devam ediyor.

16 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDÄ°

Reuters'Ä±n haberine göre, Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlem Örgütü, rejim güçlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n bugün, Hama vilayetinin kuzeyinde muhalifleri hedef alan en az 16 hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi.Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlem Örgütü'nden daha önce yapÄ±lan açÄ±klamada,, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile muhalifler arasÄ±nda baÅŸkent Åžam yakÄ±nlarÄ±nda çatÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve askeri helikopterlerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸma dÄ±ÅŸÄ±nda ülke çapÄ±ndaki ateÅŸkese riayet edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.Muhalif gruplardan bir yetkili de Suriye ordusunun Åžam'Ä±n içme suyunun büyük bölümünü saÄŸlayan vadide kontrolü ele almak için geçen hafta askeri operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE UYGULANIYOR"

Anadolu AjansÄ± sabah saatlerinde geçtiÄŸi haberde de ateÅŸkesin, rejim güçlerinin yer yer saldÄ±rÄ±lar düzenlemesine karÅŸÄ±n büyük ölçüde uygulandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.AA muhabirlerinin cephe hatlarÄ±ndaki kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, Hama'nÄ±n Soran ilçesi, Ä°dlib'in Cisr Åžugur ve Cebel ez-Zeviye kÄ±rsalÄ±, Dera'daki Eski Gümrük bölgesi ve Yavda Köyü ile Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisi'ne, Suriye ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terör gruplarÄ±nca zaman zaman saldÄ±rÄ±lar düzenlendi. Haberde, "Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±" denildi.