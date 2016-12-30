Rus diplomatlarÄ± Ã¼lkeden kovan ABD iÃ§in Rusya'dan flaÅŸ karar

ABD'nin 35 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin "ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na yanÄ±t olarak hiÃ§ kimseyi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aynÄ± sayÄ±da ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme teklifini Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin kabul etmedi. Putin, "ABD'nin yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na yanÄ±t olarak hiç kimseyi sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov öÄŸle saatlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 35 ABD'li diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin Putin'e önerildiÄŸini duyurmuÅŸtu. Lavrov'un verdiÄŸi bilgiye göre, Putin'e verilen listede ABD'nin Moskova BüyükelçiliÄŸi'nden 31, St. Petersburg KonsolosluÄŸu'ndan 4 diplomat yer alÄ±yordu.Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev ise, Lavrov'dan dakikalar önce Facebook hesabÄ±ndan bir mesaj paylaÅŸtÄ±.Medvedev, "Obama yönetimi Rusya karÅŸÄ±tÄ± bir hissiyat içerisinde iktidardan gidiyor. ABD-Rusya iliÅŸkilerini onarma niyetiyle göreve gelen Obama yönetiminin bu ÅŸekilde iktidardan gidiyor olmasÄ± üzüntü verici" dedi