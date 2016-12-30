Ana Sayfa | DÃœNYA 30/12/2016 19:59

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Ä°badi arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede neler konuÅŸuldu

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve ibadi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi bu akÅŸam telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, görüÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terörle ortak mücadele konusu da ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Irak BaÅŸbakanÄ± El Ä°badi'nin, iki ülke arasÄ±ndaki doÄŸrudan diyaloÄŸu güçlendirmenin önemini vurguladÄ±klarÄ± görüÅŸmede, bu çerçevede son dönemde kaydedilen geliÅŸmelerin memnuniyet verici olduÄŸu belirtildi. ErdoÄŸan ve El Ä°badi, terör örgütlerinin tümüne karÅŸÄ± ortak mücadelenin gerekliliÄŸine iÅŸaret ederek, terörün bölgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmasÄ±na müsaade edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±lar.GörüÅŸmede, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ocak ayÄ±nda BaÄŸdat'a yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretin, ikili iliÅŸkileri güçlendirmek ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak için önemli bir fÄ±rsat olacaÄŸÄ± kaydedildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Irak BaÅŸbakanÄ± El Ä°badi'nin görüÅŸme vesilesiyle 2017'nin Türkiye ve Irak baÅŸta olmak üzere, tüm bölge için istikrar ve barÄ±ÅŸa vesile olmasÄ± dileÄŸinde bulunduklarÄ± öÄŸrenildi.

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