Ana Sayfa | DÃœNYA 30/12/2016 20:00

GÃ¼nlerdir aranan Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin yanarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ihtimali Ã¼zerinde duruluyor


Brezilya polisinin pazartesi gÃ¼nÃ¼nden beri aradÄ±ÄŸÄ± ve Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kyriakos Amiridis'e ait olduÄŸunu tahmin ettiÄŸi ceset yanmÄ±ÅŸ bir arabanÄ±n iÃ§inde bulundu

 Brezilya televizyon kanalÄ± Globo'nun haberine göre Rio'nun banliyölerinden Nova Iguaçu kavÅŸaklarÄ±ndan birinde bulunan beyaz renkli araç, Büyükelçi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± kiralÄ±k araçla aynÄ± plakayÄ± taÅŸÄ±yor ve aynÄ± özelliklere sahip.

26 ARALIK'TAN SONRA HABER ALINAMIYORDU

Yunanistan'Ä±n Brezilya Büyükelçisi Kyriakos Amiridis'in eÅŸi Büyükelçi'den 26 AralÄ±k Pazartesi gününden beri haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü polise baÅŸvurmuÅŸtu.

POLÄ°S: FÄ°DYE KAÇIRMA OLAYI DEÄžÄ°L

Brezilya Polisi, baÅŸvurunun ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada hiç kimsenin fidye için iliÅŸkiye geçmediÄŸinden yola çÄ±karak kaybolma olayÄ±nÄ±n fidye için kaçÄ±rma olmadÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.Yunan Büyükelçiye ait olduÄŸu tahmin edilen yanmÄ±ÅŸ ceset kimlik tespiti için adli tÄ±bba gönderildi.

 

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