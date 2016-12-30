Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Esedov'dan flaÅŸ Ä°ran aÃ§Ä±klamasÄ±

Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Esedov, "Ä°ran hiÃ§bir zaman Azerbaycan'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸamaz" dedi.

Azeri Apa Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, Milletvekili Kudret Hesenguliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapÄ±lan oturumunda Ä°srail BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n Bakü'ye seferinden sonra Ä°ran'Ä±n Azerbaycan'a karÅŸÄ± sergilediÄŸi tehditkar açÄ±klamalarÄ±n cevapsÄ±z kalmamasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

"BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABÄ°LÄ°R"

Hesenguliyev, Ä°ran Savunma BakanÄ±'nÄ±n "Azerbaycan'Ä±n Ä°srail'le yaklaÅŸmasÄ±na tahammül edemeyiz" açÄ±klamasÄ±na karÅŸÄ±n, Ä°ran'Ä±n Azerbaycan'a karÅŸÄ± daha da sertleÅŸmesinin büyük sorunlara yol açacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"Ä°RAN HARÄ°TADAN SÄ°LÄ°NÄ°R"

Hesenguliyev, Ä°ran'nÄ±n Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, Ä°ran'nÄ±n haritadan silineceÄŸini ve yerinde 5 devlet oluÅŸacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Milletvekilinin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Azerbaycan Meclis baÅŸkanÄ± Oktay Esedov, Ä°ran'in hiçbir zaman Azerbaycan'Ä±n iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak: "Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± da Ermenistan'Ä± ziyaret etti, biz onlara karÅŸÄ± bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± göstermelidir "dedi.