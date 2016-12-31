Ban Ki-mun'un BM'deki gÃ¶revi sona erdi

BM Genel SekreterliÄŸinde 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resi dolan Ban Ki-mun genel merkezdeki personeline veda etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yÄ±llÄ±k görev süresinin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±.Ban, ayrÄ±lmadan önce yaptÄ±ÄŸÄ± veda konuÅŸmasÄ±nda BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduÄŸunu söyledi.Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teÅŸekkür ettikten sonra BM'den ayrÄ±ldÄ±.

Ban, Times MeydanÄ±'nda yeni yÄ±l kutlamalarÄ±na katÄ±lacak

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times MeydanÄ±’nda düzenlenen yeni yÄ±l kutlamalarÄ±na da katÄ±lacak. Ban, yeni yÄ±l kutlamalarÄ±nÄ±n sembolü olan geleneksel kristal top düÅŸürme töreninde, topu düÅŸürecek düÄŸmeye basacak.BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve baÅŸlayacak.