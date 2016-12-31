MÃ¼zik festivalinde yaÅŸanan izdihamda 80 yaralÄ± var

Avustralya'nÄ±n Lorne bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen mÃ¼zik festivalinde Ã§Ä±kan izdiham sonucunda 80 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Rock grubu DMA, Lorne'de gerçekleÅŸtirilen Falls Müzik and Sanat Festivali'nde açÄ±k hava konseri verdi.Konserin sona ermesinin ardÄ±ndan alanÄ± terk etmek için acele edenlerin birbirlerini ezmesi sonucu izdiham yaÅŸandÄ±. Olayda 19'u ciddi ÅŸekilde olmak üzere 80 kiÅŸi yaralandÄ±.Victoria polis yetkilileri, ciddi ÅŸekilde yaralanan ve tedavi altÄ±na alÄ±nan 13'ü kadÄ±n 19 kiÅŸinin hayati tehlikesi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

"Çok ÅŸanslÄ±yÄ±z"

Eyalet SaÄŸlÄ±k Åžefi Paul Holman, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yaralÄ± sayÄ±sÄ± çok olmasÄ±na raÄŸmen olayÄ±n ucuz atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Bu tür olaylarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l trajik sonuçlar ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerini belirten Holman, "Hiç kimsenin hayatÄ±nÄ± kaybetmemesinden dolayÄ± çok ÅŸanslÄ±yÄ±z." dedi.Konsere katÄ±lan ve izdihama tanÄ±k olanlar ise organizatörleri alana yeteri kadar çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± koymamakla suçladÄ±. Görgü tanÄ±klarÄ±ndan Lucy Spry, konseri organize eden korumun sosyal medya hesabÄ±na, "Çok çok ciddiydi... Bu yüzden çoÄŸumuz oradan saÄŸ kurtulamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸündük. O kadar büyük kalabalÄ±k için yeteri kadar çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± yoktu." mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.Söz konusu olayÄ±n ardÄ±ndan gecenin diÄŸer etkinlikleri iptal edildi.