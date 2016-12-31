Ana Sayfa | DÃœNYA 31/12/2016 07:03

Putin'in o hamlesine Donald Trump'tan yanÄ±t gecikmedi

donald trump

Rusya lideri Putin'in hiÃ§ bir ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸi kararÄ±na yÃ¶nelik Donald Trump aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduÄŸunu her zaman biliyordum." ifadelerini kullandÄ±. 

ABD, Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seçimlerine siber saldÄ±rÄ± düzenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiÅŸti. AynÄ± çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleÅŸkenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti. 

Bu yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ±lÄ±k Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. 

Putin, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, "KarÅŸÄ±lÄ±k verme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceÄŸiz. Rus-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden tesisine yönelik adÄ±mlarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n tutumuna göre belirleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu. 

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