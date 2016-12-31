Yunanistan'dan Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Yunanistan'Ä±n Brezilya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kyriakos Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Brezilya'da yanmÄ±ÅŸ bir araçta cesedi bulunan Büyükelçi Kyriakos Amiridis'in ölümüne iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Brezilya makamlarÄ±nÄ±n, Rio de Janeiro kenti yakÄ±nÄ±nda Nova Iguaçu bölgesinde bulunan cesedin adli tÄ±ptaki inceleme sonucu Amiridis'e ait olduÄŸunun belirlendiÄŸini resmen Yunanistan'a bildirdiÄŸi ifade edildi.

Yunan dÄ±ÅŸiÅŸleri camiasÄ±nÄ±n, baÅŸarÄ±lÄ± bir diplomat olan Amiridis'in ölümünden üzüntü duyduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, büyükelçinin yakÄ±nlarÄ±na taziyede bulunuldu.

Öldürüldükten sonra aracÄ±na taÅŸÄ±nÄ±p yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphesi

Yunan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Brezilya polisinin Amiridis'in ölümüyle ilgili olduÄŸu ÅŸüphesiyle eÅŸi Francoise Amiridis'i ve onun sevgilisi olduÄŸu iddia edilen Sergio Moreira'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Brezilya medyasÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, polisin Amiridis'in kaldÄ±ÄŸÄ± evde öldürüldüÄŸü ve daha sonra aracÄ±na taÅŸÄ±narak yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphe ettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Francoise Amiridis, eÅŸinin geçen pazartesi günü kiralÄ±k bir araçla nereye gideceÄŸini söylemeden evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. KiralÄ±k araç, geçen perÅŸembe günü içinde bir cesetle yanmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu.