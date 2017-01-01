Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a taziyelerini iletti

Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev Ä°stanbul'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± vesilesiyle taziye dileklerini iletti.

Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev'in BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± telefonla arayarak, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ± vesilesiyle taziye dileklerini ve dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±nÄ± ilettiÄŸi, Rusya'nÄ±n nereden kaynaklanÄ±rsa kaynaklansÄ±n Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteÄŸini teyit etti.

"TESADÜF DEÄžÄ°L"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev ile telefon görüÅŸmesinde, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Türkiye ile Rusya'nÄ±n bölgede barÄ±ÅŸÄ± kalÄ±cÄ± hale getirmek için aldÄ±klarÄ± inisiyatifle aynÄ± dönemde gerçekleÅŸmesinin bir tesadüf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede güvenlik ve istikrarÄ±n temini için yapÄ±cÄ± rol oynamaya devam edeceklerini ifade ettiÄŸi belirtildi.