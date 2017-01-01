Ana Sayfa | DÃœNYA 01/01/2017 19:31

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Biz uyarÄ±da bulunmadÄ±k


Reina sahibinin "ABD bizi uyarmÄ±ÅŸtÄ±" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden aÃ§Ä±klama geldi.

ABD BüyükelçiliÄŸi 22 AralÄ±k tarihinde, Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hedef alÄ±nabileceÄŸine ya da ÅŸiddete maruz kalabileceÄŸine dair belirtilerle her karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, Türkiye ve Avrupa'nÄ±n birçok kÄ±smÄ±nÄ± kapsayan, yortu günlerine yönelik genel bir tehdit uyarÄ±sÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±r.Bu açÄ±klamada Amerikan vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸu gibi tavsiyeler iletilmiÅŸtir:"Lokantalar, ticari merkezler, ibadet yerleri ve ulaÅŸÄ±m merkezleri de dahil olup bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmamak üzere, özellikle de BatÄ±lÄ±larÄ±n, turistlerin ve ülkede yaÅŸayan yabancÄ±larÄ±n sÄ±kça ziyaret ettiÄŸi bilinen yerlerde, mümkün olduÄŸunca büyük kalabalÄ±klardan ve kalabalÄ±k yerlerden kaçÄ±nÄ±n."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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