ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Biz uyarÄ±da bulunmadÄ±k

Reina sahibinin "ABD bizi uyarmÄ±ÅŸtÄ±" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden aÃ§Ä±klama geldi.

ABD BüyükelçiliÄŸi 22 AralÄ±k tarihinde, Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hedef alÄ±nabileceÄŸine ya da ÅŸiddete maruz kalabileceÄŸine dair belirtilerle her karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, Türkiye ve Avrupa'nÄ±n birçok kÄ±smÄ±nÄ± kapsayan, yortu günlerine yönelik genel bir tehdit uyarÄ±sÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±r.Bu açÄ±klamada Amerikan vatandaÅŸlarÄ±na ÅŸu gibi tavsiyeler iletilmiÅŸtir:"Lokantalar, ticari merkezler, ibadet yerleri ve ulaÅŸÄ±m merkezleri de dahil olup bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmamak üzere, özellikle de BatÄ±lÄ±larÄ±n, turistlerin ve ülkede yaÅŸayan yabancÄ±larÄ±n sÄ±kça ziyaret ettiÄŸi bilinen yerlerde, mümkün olduÄŸunca büyük kalabalÄ±klardan ve kalabalÄ±k yerlerden kaçÄ±nÄ±n."