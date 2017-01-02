Yeni yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD, Avustralya, Ä°ngiltere ve Ä°sveÃ§, TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübündeki yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, 65 kiÅŸinin de yaralanmasÄ± ile sonuçlanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yeni yÄ±lÄ±n ilk gününde yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak, Türkiye'de yaÅŸayan Amerikan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yazÄ±lÄ± olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Amerikan vatandaÅŸlarÄ±ndan saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu bölgeden uzak durmalarÄ± ve Amerika'da yaÅŸayan aile bireylerini kendi durumlarÄ±na iliÅŸkin bilgilendirmeleri istendi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda, Amerikan temsilciliklerine ve vatandaÅŸlarÄ±na yönelik tehditler ile saldÄ±rÄ±larÄ±n sürmekte olduÄŸu belirtildi.

AVUSTRALYA HÜKÜMETÄ°NDEN DE UYARI

Avustralya hükümeti de saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±.

Smart Traveller adlÄ± internet sitesinden yayÄ±nlanan açÄ±klamada Türkiye'de seyahatte olanlara dikkatli olmalarÄ± yönünde uyarÄ±da bulunuldu.

Sky News Australia'da yer alan habere göre büyükelçilik yetkililerin de, saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± arasÄ±nda Avustralya vatandaÅŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Türk yetkililerle irtibat halinde olunduÄŸu belirtildi.

Ä°NGÄ°LTERE BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°'NDEN AÇIKLAMA

Ä°ngiltere BüyükelçiliÄŸi de internet sitesinde saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada vatandaÅŸlarÄ±na, yerel yetkililerin tavsiyelerinin dinlemesi gerektiÄŸi bildirildi.

Büyükelçilik internet sitesinden yapÄ±lan uyarÄ±da; "Ä°stanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübünde meydana gelen ciddi olaylarÄ±n ardÄ±ndan, yerel yetkililerin talimatlarÄ±na uymanÄ±zÄ± ve dikkatli olmanÄ±zÄ± öneriyoruz. Daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüÅŸmelerimiz sürüyor" denildi.

Ä°SVEÇ: DIÅžARI ÇIKMAYIN, GELÄ°ÅžMELERÄ° Ä°ZLEYÄ°N

Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

UyarÄ±da vatandaÅŸlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmamalarÄ±, geliÅŸmeleri izlemeleri istendi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Sözcüsü Sara Modin Ä°stanbul'daki Ä°sveç vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ä°sveç'teki yakÄ±nlarÄ± ile temas halinde olmalarÄ±nÄ± isteyerek bakanlÄ±k sitesinde saldÄ±rÄ± ile ilgili geliÅŸmelerin anÄ±nda güncellendiÄŸini söyledi.

Ä°sveç'in Türkiye seyahat uyarÄ±sÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°sveç DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü ‘‘Seyahat uyarÄ±sÄ± tek bir olaya baÄŸlÄ± deÄŸildir. Ä°stanbul son zamanlarda birçok trajediye sahne oldu. Ancak uyarÄ± genel bir güvenlik deÄŸerlendirmesi sonucu ve sÄ±klÄ±kla da Avrupa ile iÅŸbirliÄŸi içinde yapÄ±lÄ±r" dedi.