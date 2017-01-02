Ana Sayfa | DÃœNYA 02/01/2017 08:18

O Ã¼lkede yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi katliam yaÅŸandÄ±

brezilya

Brezilya'da yeni yÄ±l gecesi meydana gelen olayda eski eÅŸinin evini basan kiÅŸi 12 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rerek intihar etti

Askeri yetkili Marta Aurelia, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Sao Paulo'ya yaklaÅŸÄ±k 100 kilometre uzaklÄ±ktaki Campinas'ta bulunan eve yanÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± silahlarla saldÄ±ran kiÅŸinin, yeni yÄ±lÄ± kutlayan aralarÄ±nda eski karÄ±sÄ± ve 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu da bulunan eÅŸinin ailesinden 10 kiÅŸiyi öldürüp, 3 kiÅŸiyi de yaraladÄ±ktan sonra intihar ettiÄŸini belirtti.

Aurelia, olayda 13 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, ancak bu sayÄ±nÄ±n içinde intihar eden katilin olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henüz bir netlik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

YaralÄ±lardan birisinin komÅŸusunun evine kaçarak kurtulduÄŸu kaydedildi. KomÅŸu Cristiano Machado, gece yarÄ±sÄ±ndan biraz önce dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen sesler duyduÄŸunu, ancak havai fiÅŸek zannettiÄŸini söyledi.

G1 haber portalÄ±nda yayÄ±nlanan bir videoda, Machado, "Havai fiÅŸekleri yani kutlamalarÄ± izlemek üzere sokaÄŸa çÄ±kmak için kapÄ±yÄ± açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yaralÄ± bir kiÅŸi avluya gelerek yardÄ±m istedi." dedi.

Yetkililer, ülkede 2015 yÄ±lÄ±nda genellikle aile içi ÅŸiddet nedeniyle her gün ortalama 15 kadÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

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