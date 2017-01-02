Ä°ngiliz Gazeteci Calder TÃ¼rkiye'de tatil rezervasyonlarÄ± yaparak terÃ¶ristlere karÅŸÄ± Ã§Ä±kabiliriz

Ä°ngiliz Gazeteci Simon Calder, gazetede yazdÄ±ÄŸÄ± bir kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nda Reina saldÄ±rÄ±sÄ± ve TÃ¼rkiye'nin turizm sektÃ¶rÃ¼ hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz gazeteci Simon Calder'den alkÄ±ÅŸlanacak bir yazÄ± geldi. "Türkiye'de tatil rezervasyonlarÄ± yaparak teröristlere karÅŸÄ± çÄ±kabiliriz" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±da, "Bu saldÄ±rÄ±lara en güzel yanÄ±t normal yaÅŸantÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmemektir" deniyor. YazÄ± ÅŸöyle devam ediyor:"Muhtemelen ben de en az sizin kadar ölüm riskinden sakÄ±nÄ±yorum ve ailemin hayatÄ±nÄ± tehlikeye sokacak risklere karÅŸÄ± toleransÄ±m çok düÅŸük. Ama aynÄ± zamanda seyahatin hem turist hem de ziyaret edilen ülke için ödüllendirici bir deneyim olduÄŸunu düÅŸünüyorum.

GEÇEN YIL BÄ°R AÄ°LE PAKETÄ° SATIN ALMIÅžTIM

Geçen yÄ±l Ocak ayÄ±nda Türkiye'nin muhteÅŸem güney sahillerinde bir aile tatil paketi satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±m. Henüz bir hafta önce Sultanahmet'te Alman bir turist grubunun 10 üyesi bombalÄ± saldÄ±rÄ±da hayatlarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸlerdi.HayatÄ±nÄ± kaybeden her bir kiÅŸi ayrÄ± bir trajediydi. Ancak her yÄ±l Ä°stanbul'u ve Türkiye'nin sahil beldelerini ziyaret eden milyonlarca kiÅŸiyi düÅŸündüÄŸünüzde herhangi bir tehlikeyle karÅŸÄ±laÅŸma ÅŸansÄ±nÄ±z hâlâ son derece düÅŸük.

"PEK ÇOK Ä°NGÄ°LÄ°Z AYNI FÄ°KÄ°RDE DEÄžÄ°LDÄ°"

Ama pek çok Ä°ngiliz turist aynÄ± fikirde deÄŸildi. Tatil rezervasyonu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tesis, o dönemde kepenk indirmek zorunda kaldÄ±, biz de tatilimizi Yunanistan'da yaptÄ±k. Ä°stemeden de olsa Türkiye'nin büyük sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan turizm sektörüne ve ekonomisine bir darbe de biz indirdik.O günden bugüne, kitlesel saldÄ±rÄ±lar rutin bir hâl aldÄ±. Ä°stanbul, Ankara ve diÄŸer illerdeki saldÄ±rÄ±larda yüzlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Son olarak Reina gece kulübünde 39 kiÅŸi öldürüldü.

"TÜRKÄ°YE'YE GERÄ° DÖNMEYÄ° SABIRSIZLIKLA BEKLÄ°YORUM"

Türkiye'de tatili düÅŸünen pek çok kiÅŸi Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n dibinde meydana gelen katliamÄ± görünce ÅŸoke olmuÅŸtur.KatliamlarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± trajediyi olduÄŸundan daha hafif göstermeye çalÄ±ÅŸmadan, turizm beldelerinin hedef olmasÄ± ihtimalini gözden geçirdim.Ä°stanbul saldÄ±rÄ±ya açÄ±k, sarsÄ±lmÄ±ÅŸ bir kent gibi duruyor. Çok sayÄ±da turist Ä°stanbul'a gitmek istemiyor.Bugün boÄŸaza nazÄ±r Condrad Oteli'nde geceliÄŸi sadece 90 dolara konaklayabilirsiniz.Türkiye'ye geri dönmek için sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Çünkü rastgele hedef seçen ÅŸiddete verilebilecek en güzel cevap, davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± ve seçimlerinizi deÄŸiÅŸtirmeden ne derece etkisiz olduÄŸunu göstermektir."