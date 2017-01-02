Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani TerÃ¶re karÅŸÄ± Ã§Ä±kmazsak virÃ¼s gibi yayÄ±lacak dedi

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, Ä°stanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 69 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.

"GÜNAHSIZ Ä°NSANLAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Ä°ran devlet televizyonunda gündeme iliÅŸkin konularÄ± deÄŸerlendiren Ruhani, 39 kiÅŸinin hayatÄ±n kaybettiÄŸi Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± üzüntüyle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Ruhani, "Yeni yÄ±lÄ±n ilk gününde Ä°stanbul'da üzücü bir olayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. GünahsÄ±z, savunmasÄ±z insanlarÄ±n öldürülmesi her açÄ±dan kÄ±nanÄ±lacak bir konu. Bu olay, terörizme karÅŸÄ± çÄ±kmayÄ±p ortadan kaldÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece bir virüs gibi kimseye acÄ±mayÄ±p herkesi müptela edeceÄŸini göstermiÅŸ oldu." dedi.

Ä°RAN, ATEÅžKES KONUSUNDA AKTÄ°F ROL ALDI

Suriye konusunda yapÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nda Ä°ran'Ä±n bir katkÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye ile Rusya'nÄ±n inisiyatifinde geliÅŸtiÄŸi yönündeki iddialarÄ± reddeden Ruhani, Ä°ran, hem terörizmle mücadele ve hem diplomaside önemli ve aktif rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r ifadelerini kullandÄ±.

TÜRKÄ°YE Ä°LE SÜREKLÄ° TEMAS HALÄ°NDEYÄ°Z

Bölgedeki sorunlarÄ±n nihai çözümünün diplomasiyle saÄŸlanabileceÄŸini ifade eden Ruhani, Sürekli olarak Suriye, Rusya ve Türkiye ile temas halindeyiz dedi. Ä°ran, Rusya ve Türkiye arasÄ±nda Moskova'da yapÄ±lan üçlü toplantÄ±ya deÄŸinen Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ±, üç ülkenin bu toplantÄ±da olumlu adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek Astana görüÅŸmelerinin baÅŸarÄ±lÄ± geçmesini umut ettiklerini dile getirdi.

Ä°RAN'IN 3 HEDEFÄ°NÄ° AÇIKLADI

Güvenlik konusunda Ä°ran'Ä±n bölgedeki ana hedeflerini üç madde halinde sÄ±ralayan Ruhani, Bölgede istikrar ve güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, terörizmle mücadele ve coÄŸrafi sÄ±nÄ±rlarÄ±n deÄŸiÅŸmemesi konularÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.