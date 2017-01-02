KraliÃ§e Elizabeth hayatÄ±nda ilk kez kiliseye gidemedi

KraliÃ§e Elizabeth, geÃ§irdiÄŸi aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ilk kez yÄ±lbaÅŸÄ±nda kilisedeki ayine katÄ±lamadÄ±.

Buckhingham SarayÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 90 yaÅŸÄ±ndaki Kraliçe Elizabeth’in “aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na” yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Noel kutlamalarÄ±na saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle katÄ±lamayan Kraliçe, kilisede yapÄ±lan yeni yÄ±l ayinine de gidemedi.Ayinden kÄ±sa süre önce Saray’dan yeni bir duyuru yapÄ±ldÄ± ve Kraliçe’nin aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± toparlama sürecinin devam ettiÄŸi ifade edildi.Yeni yÄ±l ayinine Kraliçe’nin eÅŸi Prens Phillip ve ailenin geri kalan üyeleri katÄ±ldÄ±. 12 gündür görüntülenmeyen Kraliçe’nin kÄ±zÄ± Prenses Anne annesinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili basÄ±nÄ±n sorularÄ±na sadece, “daha iyi” diyerek yanÄ±t verdi. Prenses Anne’in eÅŸi Sir Tim Lawrence ise aynÄ± soruya “çok kötü deÄŸil” demekle yetindi. Daily Mail gazetesine konuÅŸan Kraliyet kaynaklarÄ± Sandringham House’ta bakÄ±mÄ± süren Kraliçe’nin hastalÄ±ktan yeni kurtulduÄŸunu fakat hâlâ sÄ±cak tutulduÄŸunu aktardÄ±.

HAYATINDA Ä°LK KEZ KATILAMADI

Kraliçe Elizabeth’in Noel kutlamalarÄ±na katÄ±lamamasÄ± ve bir süredir görüntülenmemesi üzerine özellikle sosyal medyada “Kraliçe öldü mü” sorularÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±na neden oldu. Zira Kraliçe hayatÄ±nda bir kez bile Noel kutlamalarÄ±nÄ± kaçÄ±rmadÄ±. 64 yÄ±ldÄ±r tahtta olan Elizabeth programlarÄ±nÄ± iptal etmekten nefret ettiÄŸi biliniyor. Son 20 yÄ±lda Kraliçe’nin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle katÄ±lmaktan vazgeçtiÄŸi organizasyonlarÄ±n sayÄ±sÄ± bir elin parmaÄŸÄ±nÄ± geçmiyor. Kraliçe 2’nci Elizabeth 2003’te dizinden olduÄŸu ameliyat nedeniyle iki kez ve mide problemi nedeniyle 2013 senesinde bir kez olmak üzere son 13 yÄ±lda sadece 3 kez hastaneye gitti. Kraliçe Elizabeth’in annesi de saÄŸlÄ±klÄ± uzun bir yaÅŸam sürdükten sonra 2002 yÄ±lÄ±nda 101 yaÅŸÄ±ndayken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.