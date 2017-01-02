Brezilya'da yÄ±lbaÅŸÄ±na dakikalar kala aile dehÅŸeti yaÅŸandÄ±

Brezilya'da eski koca eÅŸinin evini basarak oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte 12 kiÅŸiyi silahla taradÄ± ardÄ±ndan intihar etti.

Brezilya'da eski koca eÅŸinin evini basarak oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte 12 kiÅŸiyi katletti. AdÄ± açÄ±klanmayan saldÄ±rganÄ±n birden fazla silahla eve gelerek içerdekileri taradÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.SaldÄ±rÄ±da üç kiÅŸi de yaralanÄ±rken, saldÄ±rgan daha sonra intihar etti.

HAVAÄ° FÄ°ÅžEK GÖSTERÄ°SÄ° SANDILAR

Gece 12'den hemen önce gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da, komÅŸularÄ±n silah seslerini duyduÄŸu ancak bunu havai fiÅŸek gösterisi sandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.YaralÄ±lardan biri evden kaçarak komÅŸularÄ±na haber verdi. Christiano Machado adlÄ± komÅŸularÄ±, "Sokak kutlamalarÄ±na katÄ±lmak için bahçe kapÄ±sÄ±ndan çÄ±karken, içeri yaralÄ± bir adam girdi ve bizde yardÄ±m istedi" dedi.