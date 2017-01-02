Ana Sayfa | DÃœNYA 02/01/2017 12:12

Brezilya'da yÄ±lbaÅŸÄ±na dakikalar kala aile dehÅŸeti yaÅŸandÄ±


Brezilya'da eski koca eÅŸinin evini basarak oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte 12 kiÅŸiyi silahla taradÄ± ardÄ±ndan intihar etti.

Brezilya'da eski koca eÅŸinin evini basarak oÄŸlu ve eÅŸiyle birlikte 12 kiÅŸiyi katletti. AdÄ± açÄ±klanmayan saldÄ±rganÄ±n birden fazla silahla eve gelerek içerdekileri taradÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.SaldÄ±rÄ±da üç kiÅŸi de yaralanÄ±rken, saldÄ±rgan daha sonra intihar etti.

HAVAÄ° FÄ°ÅžEK GÖSTERÄ°SÄ° SANDILAR

Gece 12'den hemen önce gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da, komÅŸularÄ±n silah seslerini duyduÄŸu ancak bunu havai fiÅŸek gösterisi sandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.YaralÄ±lardan biri evden kaçarak komÅŸularÄ±na haber verdi. Christiano Machado adlÄ± komÅŸularÄ±, "Sokak kutlamalarÄ±na katÄ±lmak için bahçe kapÄ±sÄ±ndan çÄ±karken, içeri yaralÄ± bir adam girdi ve bizde  yardÄ±m istedi" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

NATO

NATO'daki bayraklar TÃ¼rkiye'ye destek iÃ§in yarÄ±ya indirildi

BrÃ¼ksel'deki NATO KarargahÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bayraklar Reina'daki hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye destek nedeniyle yarÄ±ya indirildi


ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass gÃ¶revden alÄ±nabilir

SÃ¶zcÃ¼ gazetesi yazarÄ± Zeynep GÃ¼rcanlÄ±'nÄ±n ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ± merak uyandÄ±rdÄ±.


KraliÃ§e Elizabeth hayatÄ±nda ilk kez kiliseye gidemedi

KraliÃ§e Elizabeth, geÃ§irdiÄŸi aÄŸÄ±r soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ilk kez yÄ±lbaÅŸÄ±nda kilisedeki ayine katÄ±lamadÄ±.