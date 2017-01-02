Ana Sayfa | DÃœNYA 02/01/2017 12:42

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass gÃ¶revden alÄ±nabilir


SÃ¶zcÃ¼ gazetesi yazarÄ± Zeynep GÃ¼rcanlÄ±'nÄ±n ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi John Bass hakkÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ± merak uyandÄ±rdÄ±.

Sözcü gazetesi yazarÄ± Zeynep GürcanlÄ±, Donald Trump'Ä±n, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'Ä± görevden alacaÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Ankara kulislerinde, John Bass'Ä±n, Donald Trump'Ä±n gelmesiyle birlikte deÄŸiÅŸecek isimler arasÄ±nda olduÄŸunun konuÅŸulduÄŸunu belirten GürcanlÄ±, "Bass'Ä±n en geç mayÄ±s ayÄ±na kadar deÄŸiÅŸtirileceÄŸi kulislerde sÄ±kça dile getiriliyor" dedi. Ä°ÅŸte Zeynep GürcanlÄ±'nÄ±n yazÄ±sÄ±nÄ±n "Ankara fÄ±sÄ±ltÄ±sÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± bölümü:"ABD'deki BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinin ardÄ±ndan gözler Yeni BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n ilk yüz gününe çevrildi.ABD'de ilk yüz gün, yeni BaÅŸkan'Ä±n izleyeceÄŸi politikalarÄ±n temellerini atmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemlidir. BaÅŸkan bütçeyi hazÄ±rlar, kabinesi ve çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± devlet görevlilerini bu dönemde atar.

"JOHN BASS GÖREVDEN ALINABÄ°LÄ°R"

ABD'de her yönetim deÄŸiÅŸtiÄŸinde, sadece hükümet üyeleri deÄŸil, yaklaÅŸÄ±k 4 bin devlet yöneticisi de deÄŸiÅŸir. DeÄŸiÅŸenlerin baÅŸÄ±nda da büyükelçiler gelir. Ankara kulislerinde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'Ä±n da bu yüz gün içinde deÄŸiÅŸecek isimler arasÄ±nda olduÄŸu konuÅŸuluyor. Bass'Ä±n en geç mayÄ±s ayÄ±na kadar deÄŸiÅŸtirileceÄŸi kulislerde sÄ±kça dile getiriliyor."

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