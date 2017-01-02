NATO'daki bayraklar TÃ¼rkiye'ye destek iÃ§in yarÄ±ya indirildi

BrÃ¼ksel'deki NATO KarargahÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki bayraklar Reina'daki hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye destek nedeniyle yarÄ±ya indirildi

NATO, 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'yle dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bayraklarÄ± yarÄ±ya indirerek gösterdi. Ä°stanbul saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan sosyal medyada kÄ±nayan ve Türkiye'yle dayanÄ±ÅŸma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayraklarÄ±n yarÄ±ya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO KarargahÄ± önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayraklarÄ± yarÄ±ya indirildi. Bayraklar iki gün yarÄ±da indirilmiÅŸ olarak kalacak.

NATO daha önce de Atatürk HavalimanÄ±'na düzenlenen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bayraklarÄ± yarÄ±ya indirmiÅŸti. Fransa, Belçika ve Almanya'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan da NATO'da aynÄ± karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.