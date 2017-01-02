Ana Sayfa | DÃœNYA 02/01/2017 18:16

BaÄŸdat'taki Ã¼Ã§ ayrÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

baÄŸdat patlama

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta Ã¼Ã§ ayrÄ± saldÄ±rÄ± meydana geldi. SaldÄ±rÄ±larda 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta meydana gelen üç ayrÄ± saldÄ±rÄ±da 52 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 90 kiÅŸi de yaralandÄ±.Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'Ä±n Sadr bölgesinde bomba yüklü araç saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirildi. Olayda en az 32 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 61 kiÅŸi de yaralandÄ±. ÖÄŸle saatlerinde BaÄŸdat'ta iki patlama sesi daha duyuldu. BaÄŸdat'Ä±n merkezi ve doÄŸusunda bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 29 kiÅŸi de yaralandÄ±. IraklÄ± güçler kentin doÄŸusunda üçüncü bir patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Üçüncü patlamaya iliÅŸkin can veya mal kaybÄ± hakkÄ±nda bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.

 
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