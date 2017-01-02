Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 945 araÃ§ yakÄ±ldÄ± iÅŸte nedeni

Fransa genelinde yeni yÄ±l kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda ateÅŸe verilen araÃ§ sayÄ±sÄ±nÄ±n 945 olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, pazar günü 650 aracÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n yeni veriler eklenerek güncellendiÄŸi belirtildi. BakanlÄ±k Sözcüsü Pierre-Henry Brandet, "YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi ateÅŸe verilerek tamamen veya kÄ±smi ÅŸekilde zarar gören araç sayÄ±sÄ± 945 olarak tesbit edilmiÅŸtir" ifadelerini kullandÄ±. Bu rakamlarla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yakÄ±lan araçlarÄ±n sayÄ±sÄ± 2015 yÄ±lbaÅŸÄ±na göre yüzde 17 arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi polise saldÄ±ran ve ÅŸiddet uygulayÄ±p kamu düzenini bozan 454 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini de paylaÅŸan bakanlÄ±k, 301 kiÅŸinin de gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p haklarÄ±nda hukuki iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Fransa'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi özellikle banliyöler ve büyük ÅŸehirlerin sanayi bölgelerinde araçlar ateÅŸe veriliyor. 2000'li yÄ±llardan sonra her yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi binden fazla aracÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tesbit edilmiÅŸ, bu rakamÄ±n 2014 ve 2015 yÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde ise binin altÄ±na düÅŸtüÄŸü gözlenmiÅŸti.Bu yÄ±lki rakamlara tepki gösteren aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Ulusal Cephe (FN) yöneticileri, yeni Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Bruno Le Roux'nun gerçek rakamlarÄ± sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, yeterli önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.