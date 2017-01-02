Ana Sayfa | DÃœNYA 02/01/2017 22:52

Berlin Reina saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle TÃ¼rk bayraÄŸÄ± renklerine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼


Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg KapÄ±sÄ±, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ± nedeniyle kÄ±rmÄ±zÄ±-beyaz renklerine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'in en önemli sembollerinden olan tarihi Brandenburg KapÄ±sÄ±, (Brandenburger Tor) Ä°stanbul'da Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n renklerine büründü. KapÄ± aydÄ±nlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çok sayÄ±da kiÅŸi Brandenburg KapÄ±sÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu Pariser MeydanÄ±'nda toplandÄ±.

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