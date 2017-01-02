Ä°srailli yetkili YakÄ±n zamanda C bÃ¶lgesinde tatbik etmemiz lazÄ±m dedi

HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennett, hÃ¼kÃ¼met Ã¼yelerine Meali Adomim'in Ä°srail'e baÄŸlanmasÄ± iÃ§in oy birliÄŸinde bulunmalarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AynÄ± zamanda Meali Adomim'in tatbik edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Binyamin Netanyahu baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ä°srail hükümetinin koalisyon ortaÄŸÄ± HaBayt HaYahudi (Yahudi Evi) Partisi lideri Bennett, partisinin, hükümetin DoÄŸu Kudüs'teki Meali Adomim Yahudi yerleÅŸim birimini Ä°srail'e baÄŸlama projesini C Bölgesinin tamamÄ±nÄ±n ilhakÄ± planÄ± çerçevesinde desteklediklerini belirtti.Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Bennett, Meali Adomim Yahudi yerleÅŸim birimi Belediye BaÅŸkanÄ± Benny Kashriel ile buluÅŸmasÄ±nda, hükümet üyelerinin bu kanun tasarÄ±sÄ±nÄ± desteklemelerini umduÄŸunu belirterek ÅŸöyle konuÅŸtu: "Filistin devletine giden bu haksÄ±z süreci durdurmalÄ±yÄ±z.

"TATBÄ°K ETMEMÄ°Z LAZIM"

Ä°srail kanunlarÄ±nÄ± Meali Adomim, Ölü Deniz çevresindeki bölgelerde, Ofra ve en yakÄ±n zamanda C bölgesinde tatbik etmemiz lazÄ±m.Ancak böyle baÅŸarÄ±lÄ± oluruz." Bennett, hükümet üyelerine Meali Adomim'in Ä°srail'e baÄŸlanmasÄ± için Knesset'e sunulmasÄ± öngörülen yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n lehinde oy kullanma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, "Bu son fÄ±rsattÄ±r. Ya egemenliÄŸimizi her tarafa hâkim kÄ±larÄ±z ya da Filistin devleti kurulur. BaÅŸka seçenek yok." dedi.Ä°srail Adalet BakanÄ± Ayelet Shaked de daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Meali Adomi'min ilhakÄ± projesi, C Bölgesinin tamamÄ±nÄ±n ilhakÄ± öncesi adÄ±m olduÄŸunu belirtmiÅŸti. Filistin ile Ä°srail yönetimi arasÄ±nda 1995'te imzalanan "Ä°kinci Oslo AntlaÅŸmasÄ±" çerçevesinde BatÄ± Åžeria, A, B ve C bölgelerine ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliÄŸi" Ä°srail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin "idare ve güvenliÄŸi" Ä°srail'e bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail yönetimi Filistinlilerin C Bölgesinde inÅŸaat yapmasÄ±nÄ± neredeyse imkansÄ±z kÄ±lÄ±yor. Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu Kudüs'te 200 bini aÅŸkÄ±n, BatÄ± Åžeria'da ise 400 bini aÅŸkÄ±n Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± toplum, Ä°srail'in iÅŸgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerini illegal kabul ediyor.