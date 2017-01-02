50 Afgan kadÄ±n DAEÅž'e karÅŸÄ± silahlandÄ±

Afganistan'Ä±n kuzeyinde bulunan Cevzican kentinde 50 kadÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'e karÅŸÄ± seferber oldu ve daÄŸa Ã§Ä±ktÄ±.

Afganistan'da yaklaÅŸÄ±k 2 hafta önce terör örgütü tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da 25 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan bölgede yaÅŸayan kadÄ±nlar seferber oldu. Ülkenin kuzeyinde bulunan Cevzican vilayetinin Åžibirgan kentine 150 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Darzab ilçesinin Garmcar köyünde onlarca erkeÄŸin yanÄ± sÄ±ra kadÄ±nlar da DEAÅž'a karÅŸÄ± silahlandÄ±. Bölgede güvenlik güçlerinin bulunmamasÄ±yla savunmasÄ±z kalan kadÄ±nlar devletten mühimmat ve silah desteÄŸi bekliyor.

"EVLATLARIMIZ KATLÄ°AMDA ÖLDÜ, BÄ°Z DE DAÄžA ÇIKTIK"

Seferber olan kadÄ±nlarÄ±n grup lideri Gül Åžehr, Ä°HA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Her ÅŸeyimi aldÄ±lar, ben ve sadece eÅŸim kaldÄ±k. BaÅŸka hiçbir ÅŸey kalmadÄ±. Namusumuzu ve hükümetimizi savunmak için seferber olduk. Son kan damlamÄ±za kadar savaÅŸacaÄŸÄ±z. EvlatlarÄ±mÄ±z katliamda öldü, biz de daÄŸa çÄ±ktÄ±k"' diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZDEN 25 KÄ°ÅžÄ°YÄ° ÖLDÜRDÜ"

SilahlÄ± mücadelelerinde maÄŸdur kalmak istemeyen ve hükümete seslenen Ay Gül ise "DEAÅž, bizden 25 kiÅŸiyi öldürdü. Biz de silah aldÄ±k ve DEAÅž'e karÅŸÄ± savacaÄŸÄ±z. Devletten mühimmat talep ediyoruz"' dedi.

"KAYBEDECEK HÄ°ÇBÄ°R ÅžEYÄ°MÄ°Z KALMADI"

Bir diÄŸer grup üyesi Aynur ise "Erkeklerimiz de bizi destekliyor ve seferber oldular. Biz de onlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±p DEAÅž'e karÅŸÄ± çatÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Kaybedecek hiçbir ÅŸeyimiz kalmadÄ±. BÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ± artÄ±k. Zaten baÅŸka bir seçenek de kalmadÄ±. ÇatÄ±ÅŸarak ölürsek daha iyi çünkü zaten ölmek var" ifadelerini kullandÄ±. Daha önce de ülkenin doÄŸusu Nangarhar kentinin Paçiragam ilçesinde onlarca sivil vatandaÅŸ DEAÅž'e karÅŸÄ± seferber olmuÅŸtu.