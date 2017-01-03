Netanyahu yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nda ifade verdi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun, baÅŸlatÄ±lan yolsuzluk operasyonu kapsamÄ±nda ifade verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada emniyet yetkililerinin Netanyahu'ya 'iÅŸ çevrelerinden maddi destek alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sorduÄŸu belirtildi.

Kudüs'teki evinde ifade veren Netanyahu, emniyet yetkililerinin gelmesinden önce basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bir kez daha suçsuz olduÄŸunu söyledi.

Muhalefete de seslenen Netanyahu, "Parti yapmaya kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. Hiçbir ÅŸey olmayacak, çünkü ortada hiçbir ÅŸey yok" diye konuÅŸtu.

Ä°ngilizce yayÄ±n yapan Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu'nun ifadesinin yaklaÅŸÄ±k 3 saat sürdüÄŸünü söyledi.

Netanyahu, hem Ä°srailli hem de yabancÄ± iÅŸadamlarÄ±ndan binlerce dolar deÄŸerinde 'uygunsuz hediyeler' kabul etmekle suçlanÄ±yordu.

BaÅŸbakan Netanyahu, dün koalisyonun büyük ortaÄŸÄ± olan partisi Likud'un milletvekillerine seslendi ve "BasÄ±nda birçok ÅŸey görüp duyuyoruz. Muhalefet kulislerinde ve televizyon stüdyolarÄ±nda parti havasÄ± var. Onlara söyleyeceÄŸim tek bir ÅŸey var. Ä°srail devletini yönetmeye devam edeceÄŸiz" dedi.

Netanyahu'yu eleÅŸtiren muhalefet, ülkede art arda patlak veren yolsuzluk skandallarÄ± üzeri BaÅŸbakan'Ä±n soruÅŸturulmasÄ± yönünde çaÄŸrÄ±lar yapÄ±yor. Åžu ana kadar doÄŸrudan Netanyahu aleyhine baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ bir soruÅŸturma bulunmuyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar:

KasÄ±m 2015'te baÅŸlatÄ±lan bir soruÅŸturmada Almanya'dan denizaltÄ± alÄ±mÄ± ihalesi inceleniyor. Netanyahu'nun avukatÄ±nÄ±n görüÅŸmelerde Alman firmayÄ± temsil ettiÄŸi iddiasÄ± ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktan hüküm giymiÅŸ olan Arnaud Mimran, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda Netanyahu'nun 2009'daki seçim kampanyasÄ±na binlerce Euro destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Netanyahu iddialarÄ± reddediyor.

Kamu kaynaklarÄ±nÄ± israf etmekle suçlanan Netanyahu, özel uçaÄŸÄ±nÄ±n içine bir yatak odasÄ± yerleÅŸtirmek için 2013'te 127.000 dolarlÄ±k harcama yapmÄ±ÅŸtÄ±. Gelen tepkiler üzerine BaÅŸbakan geri adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.

Netanyahu'nun ilk kez BaÅŸbakan seçildiÄŸi 1990'lÄ± yÄ±llarda, emniyet hem Netanyahu'nun hem de karÄ±sÄ± Sara'nÄ±n soruÅŸturulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Netanyahu ve eÅŸi, resmi hediyeleri devlete teslim etmek yerine ÅŸahsi mülklerine geçirmekle suçlanÄ±yordu. Suçlamalar daha sonra düÅŸürüldü ve soruÅŸturma açÄ±lmadÄ±.

Netanyahu ve eÅŸinin özel iÅŸlerini yaptÄ±rdÄ±klarÄ± müteahhitlere yapÄ±lan ödemelerin devlet kasasÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± da iddia edildi. Ancak o suçlamalar da daha sonra düÅŸürüldü.