Ã–SO'ya baÄŸlÄ± gruplar Ä°ran destekli gÃ¼Ã§ler geri Ã§ekilene kadar barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmayacaklar

Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'na baÄŸlÄ± birlikler Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere kalmayacaklarÄ±nÄ± belirttiler.

Suriye devletine karÅŸÄ± silahlÄ± mücadele veren Özgür Suriye Ordusu'na baÄŸlÄ± gruplar, Astana toplantÄ±sÄ± öncesinde, barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerini durdurduklarÄ±nÄ± duyurdu.GruplarÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Ä°ran destekli güçler geri çekilene kadar "Türkiye ve Rusya tarafÄ±ndan öncülük edilen ateÅŸkes ve barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine" katÄ±lmayacaklarÄ± belirtildi.

GÖRÜÅžMELER BU AY Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE YAPILACAKTI

Türkiye ve Rusya'nÄ±n öncülüÄŸündeki ateÅŸkes geçen Cuma günü yürürlüÄŸe girmiÅŸ ve barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da bu ay içinde yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.ÖSO ÅŸemsiyesi altÄ±nda mücadele eden silahlÄ± gruplar dün gece yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, Ä°ran destekli milislerin elde edeceÄŸi her türlü toprak kazanÄ±mÄ±nÄ±n, Rusya ve Türkiye'nin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlanan hassas ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n sonunu getireceÄŸini de belirttiler.

ÖSO'YA BAÄžLI GRUPLAR REJÄ°M GÜÇLERÄ°NE ATEÅž AÇTI

Bu arada Suriye Al-Watan gazetesi ÖSO'ya baÄŸlÄ± gruplarÄ±n Suriye mevzilerine defalarca ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Suriye Arap AjansÄ± SANA'da ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda olan DEAÅž ile Nusra Cephesi mevzilerine saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu Türkiye ve Rusya'nÄ±n öncülüÄŸündeki ateÅŸkes geçen Cuma günü yürürlüÄŸe girmiÅŸ ve barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinin Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da bu ay içinde yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da yapÄ±lmasÄ± planlanan barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri öncesinde saÄŸlanan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±nÄ± Cumartesi günü onaylamÄ±ÅŸtÄ±.