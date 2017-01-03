Ä°talya'dan Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mario Giro, Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak "TÃ¼rkiye kaosa sÃ¼rÃ¼klenirse bizi de sÃ¼rÃ¼kler" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±

BBC Türkçe'nin aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre L'Unita gazetesine konuÅŸan uluslararasÄ± iÅŸbirliÄŸinden sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mario Giro, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± deÄŸerlendirdi.

Giro, saldÄ±rÄ±yÄ± terör örgütü DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, bunun 2017'nin çatÄ±ÅŸmalarla dolu bir yÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

"Åžüphesiz 2017 zorlu bir yÄ±l olacak. Zaman, kolaycÄ± iyimserlik zamanÄ± deÄŸil, savaÅŸ riskleriyle kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmemiz gerekiyor. Bu da bizi barÄ±ÅŸ ve istikrar için daha güçlü ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmaya yöneltmeli. Fakat bu endiÅŸe verici ortamda iki somut umut iÅŸareti de ortaya çÄ±ktÄ±: Suriye'deki ateÅŸkes ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki anlaÅŸma."

'TERÖRÜ KESÄ°N ÅžEKÄ°LDE KINAMA VAKTÄ°'

Giro, Türkiye'nin Suriye politikalarÄ±na iliÅŸkin sorulan bir soruya karÅŸÄ±lÄ±k, "Dürüst olalÄ±m, çok sayÄ±da BatÄ±lÄ± ülke de aynÄ± ÅŸekilde belirsizlik gösterdi. Ä°talyan hükümetleri ise en azÄ±ndan Suriye konusunda iç savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan beri, tüm bölgesel aktörleri dahil etmek ve siyasi biz çözüm için çabalamak yönünde ÅŸeffaf ve belirsiz olmayan bir pozisyon aldÄ±. Türkiye konusunda ise DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano'nun da dediÄŸi gibi ÅŸimdi dayanÄ±ÅŸma ve hepimizi tehdit eden terörü kesin ÅŸekilde kÄ±nama vaktidir. Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano da Reina saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "GözyaÅŸlarÄ± yetmez. Teröre karÅŸÄ± mücadeleye devam etmeliyiz. ÖzgürlüÄŸümüzü savunmak için birlikte mücadele etmeliyiz" demiÅŸti.