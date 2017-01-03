Maliki KardeÅŸlerimize yardÄ±m iÃ§in HaÅŸbi Åžabi Suriye'e girilebilir dedi

Irak Devlet BaÅŸkan vekili Nuri Maliki,HaÅŸbi Åžabi'nin destek iÃ§in Suriye'ye girebileceÄŸini belirtti.

Irak Devlet BaÅŸkan vekili Nuri Maliki gerekli görülmesi halinde HaÅŸdi Åžabi'nin Suriye'ye girebileceÄŸini dile getirdi. Maliki, Tahran'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda "Musul'un ve Irak topraklarÄ±nÄ±n DEAÅž teröristlerinden temizlenmesinden sonra HaÅŸdi Åžabi, kardeÅŸlerimize yardÄ±m için Suriye girebilir" dedi.Åžu anda Suriye topraklarÄ±nda Irak silahlÄ± güçlerine ait savaÅŸan herhangi bir gücün bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Maliki, daha önce de HaÅŸdi Åžabi bayraÄŸÄ± altÄ±nda savaÅŸanlara baÅŸka bir devletin iç iÅŸlerine karÄ±ÅŸmama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

ÖSO "GÖRÜÅžMELERDEN ÇEKÄ°LÄ°RÄ°Z" DEMÄ°ÅžTÄ°

Öte yandan ÖSO güçleri sabah saatlerinde yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada Ä°ran'a baÄŸlÄ± gruplarÄ±n bölgeden çekilmemesi durumunda barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerinden çekileceÄŸini duyurmuÅŸtu.