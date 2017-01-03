MOSSAD gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±n istihbarat gÃ¶revlisi arÄ±yor

MOSSAD'Ä±n Ä°srailli kadÄ±nlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla gÃ¼Ã§lÃ¼ karakterli ve yÃ¼ksek performans sahibi kadÄ±n casus yetiÅŸtirmeyi hedefliyor.

Ä°srail gazetelerinde Ä°branice yayÄ±mlanan ilanda MOSSAD, "Güçlü bir kadÄ±n arÄ±yoruz, bizim için ne yaptÄ±ÄŸÄ± önemli deÄŸil. Önemli olan senin kim olduÄŸun. MOSSAD özel karakter sahibi güçlü istihbarat görevlisi arÄ±yor." ifadeleriyle kampanyayÄ± duyurdu.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Sosyal medyada da yayÄ±lan ilanda genç kadÄ±nlara hitaben, "EÄŸer güç ve karakter sahibiysen, bizimle yeni bir tecrübe kazanacaksÄ±n." sözleri kullanÄ±ldÄ±.MOSSAD saflarÄ±na katÄ±lmak isteyen genç kadÄ±nlarÄ±n, "Zorlu görevlerde yüksek performans, her göreve tam istidat ve belirsizlik içeren koÅŸullarda çalÄ±ÅŸma." ÅŸartlarÄ±nÄ± göz önünde bulundurmalarÄ± isteniyor.

BAÅžBAKANLIK ÇAÄžRIYI YAPTI

YurtdÄ±ÅŸÄ± acil görevlerin hizmet ÅŸartlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸu belirtilen ilanÄ± Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k Sözcüsü Ofir Gendelman da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter hesabÄ±ndan Arapça olarak paylaÅŸtÄ±.Gendelman, Ä°srailli kadÄ±nlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "MOSSAD'a katÄ±lmak ister misin? MOSSAD, normal olmayan ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸabilecek, güçlü karakterli ve yüksek performans sahibi kadÄ±n casus yetiÅŸtirme kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

30 BÄ°NE YAKIN PERSONELÄ° VAR

DoÄŸrudan Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Ä°srail Ä°stihbarat Servisi'nin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Yossi Kohen yapÄ±yor. MOSSAD'Ä±n Ä°branice'nin yanÄ± sÄ±ra Ä°ngilizce, Farsça, FransÄ±zca, Rusça ve Arapça dillerinde yayÄ±n yapan internet siteleri var. Ä°stihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü isimli Ä°srail gizli servisinin kÄ±sa adÄ±dÄ±r. Sembolik olarak on iki casus olayÄ±yla kurulan Mossad resmi olarak 13 AralÄ±k 1949'da kurulmuÅŸtur. Merkezi Tel-Aviv'dedir. Mossad'Ä±n sleeper yani uyuyan (görevde olmayan, beklemede olan) personel dahil 30.000'e yakÄ±n istihbarat personeli olduÄŸu söylenmektedir. KuruluÅŸun eylemlerde kadÄ±nlardan da yararlandÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir.