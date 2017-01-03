Ana Sayfa | DÃœNYA 03/01/2017 18:25

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Valls TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ±yÄ±m dedi


Fransa'nÄ±n eski BaÅŸbakan Manuel Valls, TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸine karÅŸÄ± olduÄŸunu belirtti.

Fransa'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde solun önde gelen adayÄ± eski BaÅŸbakan Manuel Valls, seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyorValls, çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda politikasÄ±nÄ± Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üzerinden götürüyor. Son yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yine Türkiye'yi hedef alan Manuel Valls, Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu söyledi.

SEÇÄ°MLERÄ°N Ä°LK TURU NÄ°SANDA

Fransa'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi 2 turlu olarak nisan ve mayÄ±sta yapÄ±lacak. Anketlere göre, Valls'in solun en güçlü adayÄ± olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüksek. Sol partiler diÄŸer adaylarÄ±nÄ± bu ay içinde belirleyecek.

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