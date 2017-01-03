Kuzey Kore'nin uzun menzilli nÃ¼kleer fÃ¼ze Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Trump'tan aÃ§Ä±klama

Uzun menzilli nÃ¼kleer fÃ¼ze Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n son evresine girdiÄŸini sÃ¶yleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un aÃ§Ä±klamalarÄ±na, bir yorum da ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'tan geldi

Donald Trump'Ä±n kÄ±sa Twitter mesajÄ±nda tam olarak Kuzey Kore'nin iddialarÄ±nÄ± mÄ± yalanladÄ±ÄŸÄ±, yoksa Pyongyang'Ä±n nükleer programÄ±nÄ± engellemek için adÄ±m atacaÄŸÄ±nÄ± mÄ± ima ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lmadÄ±. Bu yorum, uzmanlar için inceleme konusu oldu.

ÇÄ°N'Ä° DE ELEÅžTÄ°RDÄ°

Kuzey Kore konusunda Çin'e de deÄŸinen Trump, "Çin tek taraflÄ± bir ticaret sayesinde ABD'den devasa boyutlarda para ve servet alÄ±yor. Ama Kore konusunda yardÄ±m etmiyor. Çok güzel!" dedi.

KÄ°M: UZUN MENZÄ°LLÄ° FÜZELERÄ° DENEMEYE YAKINIZ

Pazar günü Kuzey Kore devlet televizyonundan yayÄ±nlanan bir konuÅŸmada Kuzey Kore lideri Kim, nükleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± taÅŸÄ±ma kapasitesine sahip uzun menzilli füzeleri denemeye yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Kuzey Kore'yi 'DoÄŸu'nun önemli bir askeri gücü' olarak tanÄ±mlayan Kim, "ArtÄ±k ülkemize en güçlü düÅŸman bile dokunamaz" demiÅŸti.Kuzey Kore 2016 yÄ±lÄ± içinde iki nükleer silah testi gerçekleÅŸtirdi ve ülkenin nükleer programÄ±nda ciddi ilerleme kaydedilmiÅŸ olabileceÄŸi yönünde yorumlar yapÄ±ldÄ±. Ancak ülke ÅŸu ana kadar nükleer baÅŸlÄ±k taÅŸÄ±yabilecek kapasitede uzun menzilli bir füze testi gerçekleÅŸtirmiÅŸ deÄŸil.

UZMANLAR: 5 YIL Ä°ÇERÄ°SÄ°NDE GERÇEKLEÅžEBÄ°LÄ°R

Nükleer silah uzmanlarÄ±, Kuzey Kore'nin beÅŸ yÄ±l içerisinde bu kapasiteye ulaÅŸabileceÄŸi konusunda uyarÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletler'de kabul edilen metinlerde, Kuzey Kore'ye nükleer programÄ±nÄ± sonlandÄ±rma çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor.

TRUMP'IN YORUMU GECÄ°KMEDÄ°

20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturacak Donald Trump ise Twitter'dan iddialarÄ± yorumladÄ±. Trump, ÅŸu ifadelere yer verdi:"Kuzey Kore, ABD'ye ulaÅŸabilecek düzeyde bir nükleer silahÄ±n son aÅŸamalara geldiÄŸini duyurmuÅŸ. Öyle bir ÅŸey olmayacak!"