Ä°ngiltereâ€™nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ivan Rogers istifa etti

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi (AB) BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ivan Rogers 3 yÄ±llÄ±k gÃ¶revinden aldÄ±ÄŸÄ± karar sonucu istifa etti

Rogers, 2013 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin eski baÅŸbakanÄ± David Cameron tarafÄ±ndan bu göreve atanmÄ±ÅŸtÄ±. Görev süresi ise KasÄ±m ayÄ±nda sona erecekti.

BBC, AralÄ±k ayÄ±nda Rogers'Ä±n kabinedeki bakanlara AB'yle ayrÄ± bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalama sürecinin 10 yÄ±l sürebileceÄŸini söylediÄŸini ortaya çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Rogers, bu görüÅŸün AB'deki diÄŸer 27 ülke tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.BBC Brüksel muhabiri Kevin Connolly'ye göre, Ivan Rogers ile Ä°ngiltere hükümeti arasÄ±nda bir "senkronizasyon sorunu" vardÄ±.

Ä°stifanÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz hükümetinden bir sözcü "Ivan Rogers, Mart ayÄ±nda Brexit süreci baÅŸlatÄ±lmadan önce istifa ederek bu süreci yürütecek büyükelçinin erkenden atanmasÄ±na olanak saÄŸladÄ±" dedi.

Ä°ngiltere hükümetinden gelen açÄ±klama, Ivan Rogers'Ä±n istifasÄ±nÄ± bürokratik bir meseleymiÅŸ gibi sunuyor, yeni büyükelçinin Brexit öncesi göreve Ä±sÄ±nmasÄ± için gerçekleÅŸtiÄŸini söylüyor.

Bu doÄŸru olsa da arka planda baÅŸka ÅŸeyler de var.

Rogers, Brexit'in 10 yÄ±l sürebileceÄŸi yönündeki yorumlarÄ±nÄ±n basÄ±na sÄ±zmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AralÄ±k ayÄ±ndaki AB zirvesinde zor anlar yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Hiçbir büyükelçi bu ÅŸekilde haber olmayÄ± istemez.

DiÄŸer hükümetlerin Brexit'e yönelik görüÅŸlerini iletme görevi kendisine düÅŸtüÄŸünden Rogers'Ä±n Ä°ngiliz hükümetindeki Brexit yanlÄ±larÄ± tarafÄ±ndan karamsar olarak algÄ±landÄ±ÄŸÄ±na yönelik bir his var Brüksel'de.

Brüksel'deki bir Ä°ngiliz kaynak istifayÄ± "Önemli bir danÄ±ÅŸmanÄ± kaybettik" diye yorumladÄ±.

Rogers'Ä±n yerine kim gelirse gelsin Ä°ngiltere'nin modern zamanlardaki en zorlu diplomatik görevlerinden birini üstlenmek zorunda kalacak.

Ivan Rogers'Ä±n istifasÄ± Ä°ngiltere'de AB'de kalma yanlÄ±larÄ±nÄ± üzerken ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ± ise sevindirdi.

Ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi'nin eski dÄ±ÅŸiÅŸleri sözcüsü de olan milletvekillerinden Hilary Benn, hükümetten bir an önce yeni bir büyükelçi atamasÄ±nÄ± isterken, "Bu görev deÄŸiÅŸimi için daha zor bir dönem olamazdÄ±" dedi.

Ä°ktidardaki Muhafazakar Parti'den, eski bakanlardan John Redwood ise Rogers'Ä±n istifasÄ±nÄ± "bilgece bir karar" olarak deÄŸerlendirdi. Redwood, sÄ±zan haberlerden sonra büyükelçinin "Brexit'i pek de istemediÄŸi" yönünde bir algÄ± oluÅŸtuÄŸunu söyledi.