UÃ§ak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Chapecoense takÄ±mÄ± kadro yeniliyor

Kolombiya'da meydana gelen uÃ§ak kazasÄ±nda futbolcularÄ±nÄ± ve teknik heyetini kaybeden Brezilya ligi ekibi Chapecoense, gelecek sezon 20 oyuncu transfer edecek.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan kulübün futbol direktörü Rui Costa, yeniden yapÄ±lanma sürecinde birçok kredi baÅŸvurusu yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bütçe saÄŸlamak ve kaliteli bir kadro kurmak amacÄ±yla bunu yapmak zorundayÄ±z. Önümüzdeki sezon 20 futbolcu transfer edeceÄŸiz. Birçok kulüp, bu konuda bize yardÄ±mcÄ± oluyor." dedi.

Chapecoense'de 19 futbolcu ve tekni?k ekibin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi geçen kasÄ±m ayÄ±nda meydana gelen kazadan saÄŸ kurtulan oyunculara iliÅŸkin bilgi veren Costa, "Neto ve Ruschel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu ve takÄ±ma katÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Yedek kalecimiz Jackson Follmann da saÄŸ kurtulmasÄ±na raÄŸmen ayaÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi için kadroda farklÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek." diye konuÅŸtu.

Rui Costa, kazadan saÄŸ kurtulanlarÄ±n futbola dönmemesi halinde bile forma numaralarÄ±nÄ±n baÅŸka oyunculara verilmeyeceÄŸini de ifade etti.

Brezilya temsilcisi, önümüzdeki 3 sezon boyunca alt lige düÅŸürülmemeleri konusunda ülke federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan teklifi reddetmiÅŸti.

Sudamericana KupasÄ± finalinde Atletico Nacional ile karÅŸÄ±laÅŸmak için Bolivya'nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya'nÄ±n Medellin kentine hareket eden Chapecoense takÄ±mÄ± dahil 77 kiÅŸinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduÄŸu uçak, daÄŸlÄ±k araziye düÅŸmüÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.