Ana Sayfa | DÃœNYA 04/01/2017 10:25

UÃ§ak kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Chapecoense takÄ±mÄ± kadro yeniliyor

Chapecoense

Kolombiya'da meydana gelen uÃ§ak kazasÄ±nda futbolcularÄ±nÄ± ve teknik heyetini kaybeden Brezilya ligi ekibi Chapecoense, gelecek sezon 20 oyuncu transfer edecek.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na konuÅŸan kulübün futbol direktörü Rui Costa, yeniden  yapÄ±lanma sürecinde birçok kredi baÅŸvurusu yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bütçe  saÄŸlamak ve kaliteli bir kadro kurmak amacÄ±yla bunu yapmak zorundayÄ±z. Önümüzdeki  sezon 20 futbolcu transfer edeceÄŸiz. Birçok kulüp, bu konuda bize yardÄ±mcÄ±  oluyor." dedi.

Chapecoense'de 19 futbolcu ve tekni?k ekibin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi geçen  kasÄ±m ayÄ±nda meydana gelen kazadan saÄŸ kurtulan oyunculara iliÅŸkin bilgi veren  Costa, "Neto ve Ruschel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu ve takÄ±ma katÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Yedek  kalecimiz Jackson Follmann da saÄŸ kurtulmasÄ±na raÄŸmen ayaÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸi için  kadroda farklÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek." diye konuÅŸtu.

Rui Costa, kazadan saÄŸ kurtulanlarÄ±n futbola dönmemesi halinde bile  forma numaralarÄ±nÄ±n baÅŸka oyunculara verilmeyeceÄŸini de ifade etti.

Brezilya temsilcisi, önümüzdeki 3 sezon boyunca alt lige  düÅŸürülmemeleri konusunda ülke federasyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan teklifi  reddetmiÅŸti.

Sudamericana KupasÄ± finalinde Atletico Nacional ile karÅŸÄ±laÅŸmak için  Bolivya'nÄ±n Santa Cruz de la Sierra ÅŸehrinden Kolombiya'nÄ±n Medellin kentine  hareket eden Chapecoense takÄ±mÄ± dahil 77 kiÅŸinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu)  bulunduÄŸu uçak, daÄŸlÄ±k araziye düÅŸmüÅŸ, kazada 71 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

 

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