YoÄŸun hava kirliliÄŸi o Ã¼lkeyi alarma geÃ§irdi

Ã‡in'de etkili olan hava kirliliÄŸi nedeniyle ulaÅŸÄ±m olumsuz yÃ¶nde etkilendi

Çin'in orta, kuzey ve doÄŸu kesiminde geçen haftadan bu yana etkili olan yoÄŸun hava kirliÄŸi nedeniyle ulaÅŸÄ±m olumsuz etkileniyor.

BaÅŸkent Pekin'i kuzeydeki Harbin ve doÄŸudaki Åžanghay ÅŸehirlerine baÄŸlayan otoyollar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Havadaki zararlÄ± partikül oranÄ±nÄ± ölçen PM2.5 deÄŸerinin 500'i aÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölgelerde ulaÅŸÄ±m kilitlenme noktasÄ±na geldi. Ülkenin orta kesiminde bulunan HÄ±nan eyaletinin baÅŸkenti CÄ±ngcou'daki havalimanÄ±nda görüÅŸ mesafesi 50 metreye kadar düÅŸerken, kentte son iki günde 180 uçak seferi iptal edildi.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, baÅŸkent Pekin ve Tiencin kentinin yanÄ± sÄ±ra HÄ±bey, HÄ±nan, Åžandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinde hava kirliliÄŸi sebebiyle dün ilk kez "Ulusal KÄ±rmÄ±zÄ± Alarm" verildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

YoÄŸun kirlilik, Pekin ve Tiencin'deki havalimanlarÄ±nda yüzlerce uçuÅŸun iptal edilmesine yol açmÄ±ÅŸ, binlerce yolcu mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±. Çin'de geçen ay da 23 ÅŸehirde kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verilmiÅŸti. YoÄŸun hava kirliliÄŸi nedeniyle inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ, bazÄ± bölgelerde eÄŸitime ara verilmiÅŸti.

BüyükÅŸehirlerinin çoÄŸu, dünyanÄ±n en kirli kentleri arasÄ±nda yer alan Çin, sera etkisi oluÅŸturan gazlarÄ±n salÄ±mÄ±nda dünyada ilk sÄ±rada bulunuyor.

Ülkedeki hava kirliliÄŸi alarm sisteminde mavi, sarÄ±, turuncu ve en üst düzeyde kÄ±rmÄ±zÄ± olmak üzere dört aÅŸama uygulanÄ±yor.