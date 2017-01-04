IÅžÄ°D Ä°ngiltere'ye yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda mÄ±

Ulusal GÃ¼venlik BakanÄ± Wallace, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°Dâ€™in Ä°ngiltere'de kimyasal saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸunu iddia etti

Sunday Times gazetesine demeç veren Ä°ngiltere Ulusal Güvenlik BakanÄ± Ben Wallace, herhangi bir somut bilgi almadÄ±klarÄ±nÄ± ancak IÅžÄ°D'in Avrupa'da 'toplu katliam' yapma hedefi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Wallace "IÅžÄ°D'in kimyasal silah kullanmaya karÅŸÄ± herhangi ahlaki bir itirazÄ± yok. EÄŸer yapabilirlerse bunu bu ülkede yaparlar" dedi.

Wallace "Bu saldÄ±rÄ±lardaki ölüm oranlarÄ± herkesin en büyük korkusu. IÅžÄ°D'in Suriye ve Irak'ta kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bunu Avrupa'da da deneme hedefleri var" diye konuÅŸtu.

IÅžÄ°D'in kitlesel ölümlere neden olacak saldÄ±rÄ±lar peÅŸinde olduÄŸunu söyleyen Ä°ngiliz bakan "Mümkün olduÄŸunca fazla insana zarar vermek ve korkutmak istiyorlar" dedi.

Wallace ayrÄ±ca Åžubat ayÄ±nda Fas'ta yetkililerin bir hücre evini basarak ölümcül zehirler üretebilecek maddelere rastladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

EUROPOL'DEN DE AYNI UYARI

Ulusal Güvenlik BakanÄ± Wallace AralÄ±k ayÄ±nda kamuoyuna açÄ±klanan Avrupa Polis Ofisi Europol raporuna da deÄŸindi.

Europol'un IÅžÄ°D'in taktiklerindeki deÄŸiÅŸikliklerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± raporda Avrupa'da IÅžÄ°D'in hedef listesinin baÅŸÄ±nda Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda ve Ä°ngiltere gibi ülkeler yer alÄ±yor.

Rapor Avrupa'da IÅžÄ°D'in özellikle Sunni Suriyeli mültecilere yaklaÅŸabileceÄŸini ve bu mültecilerin radikalleÅŸmeye açÄ±k olabileceÄŸini öne sürdü.

Europol ayrÄ±ca Avrupa'daki saldÄ±rÄ±larda makineli tüfeklerin yanÄ±sÄ±ra, IÅžÄ°D üyelerinin el yapÄ±mÄ± bombalar ve kimyasal ya da biyolojik silahlar kullanabilecekleri uyarÄ±sÄ±nda da bulundu.

Raporda "IÅžÄ°D Avrupa'da bir noktada kimyasal ve/veya biyolojik silahlar kullanabilir. IÅžÄ°D'in Suriye'de hardal gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± biliniyor ve bu gazÄ± kendisinin ürettiÄŸi sanÄ±lÄ±yor. IÅžÄ°D'in Irak'Ä±n eski silah programÄ±nda yer almÄ±ÅŸ kiÅŸileri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca örgütün Irak ve Libya'daki kimyasal silah depolarÄ±na eriÅŸimi olduÄŸuna inanÄ±lÄ±yor. IÅžÄ°D'in biyolojik silah denemeleri yaptÄ±ÄŸÄ±na dair belirtiler de var" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

EVE DÖNECEK IÅžÄ°D'LÄ° Ä°NGÄ°LÄ°ZLER...

Wallace IÅžÄ°D'in OrtadoÄŸu'daki varlÄ±ÄŸÄ± azaldÄ±kça Avrupa'ya dönen cihatçÄ±larÄ±n büyük bir tehdit oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

YaklaÅŸÄ±k 800 Ä°ngiltere vatandaÅŸÄ±nÄ±n Suriye'de IÅžÄ°D saflarÄ±nda savaÅŸmaya gittiÄŸini söyleyen Wallace, bunun yarÄ±sÄ±nÄ±n geri döndüÄŸünü ve yüz kadar kiÅŸinin de öldürüldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

Wallace "En büyük endiÅŸe Musul düÅŸerse IÅžÄ°D'in diÄŸer üsleri de düÅŸer. Suriye'de IÅžÄ°D için savaÅŸan önemli sayÄ±da Ä°ngiliz vatandaÅŸÄ± var. Büyük olasÄ±lÄ±kla eve dönmek isteyecekler" dedi.

Geçen ay Ä°ngiltere Ä°stihbaratÄ± MI6 Ä°ngiltere'ye terör tehdidinin hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar yüksek olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

MI6 BaÅŸkanÄ± Alex Younger 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana istihbarat ve güvenlik servislerinin 12 terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± engellediÄŸini de belirtmiÅŸti.