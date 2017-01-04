Ä°ngiltere'nin BM Temsilcisinden TÃ¼rkiye ile destek mesajÄ±

Ä°ngiltere'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye destek olunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±

Ä°ngiltere'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nacaÄŸÄ± kapalÄ± oturum öncesi gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.Suriye'deki hava bombardÄ±manlarÄ± gibi çeÅŸitli ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸündeki ateÅŸkesin uygulanmasÄ±nÄ±n son derece önemli olduÄŸuna dikkati çekti.

Irak'Ä±n Musul kentinin terör örgütü DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin de deÄŸerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin endiÅŸeleri ve Ä°ngiliz hükümetinin PKK'nÄ±n Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda nasÄ±l bir tavÄ±r sergilediÄŸinin sorulmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BirleÅŸik KrallÄ±k, Türkiye'nin yakÄ±n bir dostu, ortaÄŸÄ± ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarÄ±mÄ±z ve müttefiklerimizle çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz."