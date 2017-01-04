New York'ta facia 100'Ã¼ aÅŸkÄ±n yaralÄ± var

ABDâ€™nin New York kentinde faaliyet gÃ¶steren bir banliyÃ¶ treni raydan Ã§Ä±ktÄ±. Kaza sonucunda 100 kiÅŸi yaralandÄ±

Feci kazada yaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Long Island DemiryollarÄ± (LIRR) olarak bilinen banliyö hattÄ±nda faaliyet gösteren trenin günün yoÄŸun saatlerinde raydan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve 103 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yerel saatle 08.30'da gerçekleÅŸtiÄŸi belirtilen kazaya trenin engelleme bloÄŸununun karÅŸÄ±sÄ±nda durmamasÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu ve çarpmanÄ±n etkisiyle vagonlarÄ±n tekerleklerinin kilitlendiÄŸi ifade edildi. Trenin görece düÅŸük bir hÄ±zda seyrettiÄŸini kaydeden yetkililer, yaralananlarÄ±n çoÄŸunun boyun ve sÄ±rt sakatlanmasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.