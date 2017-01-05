Ana Sayfa | DÃœNYA 05/01/2017 06:35

Ä°ngiltere'nin AB bÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Tim Barrow oldu

Tim Barrow

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°ngiltere'nin AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden istifa eden Ivan Rogers'in yerine Tim Barrow getirildi

Tecrübeli diplomat, önceki gün istifa eden büyükelçi Ivan Rogers'Ä±n yerine atandÄ±.Bugün gerçekleÅŸen atamadan sonra BaÅŸbakanlÄ±k, eski Moskova Büyükelçisi olan Barrow'u "tecrübeli ve sÄ±kÄ± pazarlÄ±k yapan" bir isim olarak tanÄ±mladÄ±.

Barrow, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sürecinin (Brexit) pazarlÄ±klarÄ±nÄ± yürütecek.

Ä°stifa eden Ivan Rogers, bazÄ± milletvekilleri tarafÄ±ndan Brexit konusunda isteksiz olarak tanÄ±mlanÄ±yordu.

Rogers, istifa ederken diÄŸer Ä°ngiliz diplomatlara yazdÄ±ÄŸÄ± notta "Temelsiz argümanlara karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve iktidardakilere doÄŸrularÄ± söylemekten çekinmeyeceÄŸinizi umuyorum" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Barrow, Ä°ngiliz hükümetinin AB ile ayrÄ±lÄ±k müzakeresi yürütebilecek bir tecrübeden yoksun olduÄŸuna fakat AB'de bu tecrübenin bulunduÄŸuna dikkat çekmiÅŸti.Tim Barrow 2011 ve 2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Moskova büyükelçisiydi.

Yeni göreve atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir açÄ±klama yapan Barrow, bu görevin kendisi için bir onur olduÄŸunu söyledi ve Brexit'in Ä°ngiltere için doÄŸru bir ÅŸekilde gerçekleÅŸmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

 
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