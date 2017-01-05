Ana Sayfa | DÃœNYA 05/01/2017 07:05

Reina saldÄ±rganÄ± Hollanda'da mÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

ortakÃ¶y saldÄ±rganÄ±

Reina'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristin Hollanda'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ iddiasÄ± Ã¼zerine hareketli saatler yaÅŸandÄ±

Hollanda'nÄ±n Veenendaal kentindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failinin görüldüÄŸü yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteÄŸiyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine operasyon düzenledi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin tüm çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tutan çelik yelekli polisler, ÅŸahsÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Kimlik tespitinde, söz konusu kiÅŸinin, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ÅžahÄ±s, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 25'i yabancÄ± uyruklu 38 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rganÄ±n görüntüleri basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Avusturya Savunma BakanÄ±nÄ±n yolunu kesen evsiz adam yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±

Avusturya Savunma BakanÄ±nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolunu kesen evsiz adam, yaÅŸamÄ±n sokaklarda ne kadar zor geÃ§tiÄŸini belirterek, finansal anlamda destek vermeyen hÃ¼kÃ¼meti ÅŸikayet etti.


Kandil'de bÃ¼yÃ¼k harekat baÅŸlÄ±yor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kandil ve Åžengal'den PKK'nÄ±n tamamen temizlenmesi iÃ§in karadan ve denizden harekat dÃ¼zenleyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.


ABD Ordusunda sakal bÄ±rakmaya ve baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmaya izin verildi

ABD Kara Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, orduda dini nedenlerle sakal bÄ±rakmak ve baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmak olaÄŸan karÅŸÄ±lanacak.