Reina saldÄ±rganÄ± Hollanda'da mÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Reina'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristin Hollanda'da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ iddiasÄ± Ã¼zerine hareketli saatler yaÅŸandÄ±

Hollanda'nÄ±n Veenendaal kentindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n failinin görüldüÄŸü yönünde polise ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Hollanda polisi, helikopter desteÄŸiyle alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine operasyon düzenledi. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin tüm çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tutan çelik yelekli polisler, ÅŸahsÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Kimlik tespitinde, söz konusu kiÅŸinin, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n faili olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. ÅžahÄ±s, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Ortaköy'de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 1 polis ÅŸehit olmuÅŸ, 25'i yabancÄ± uyruklu 38 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rganÄ±n görüntüleri basÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.