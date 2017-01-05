Ana Sayfa | DÃœNYA 05/01/2017 07:48

Ä°sveÃ§ KraliÃ§esi Sarayda hayaletlerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Silvia

Ä°sveÃ§ KraliÃ§esi Silvia, Kraliyet SarayÄ±'nda hayaletlerle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

Ülkenin Drottningholm kentindeki sarayÄ±nÄ± 'bir grup arkadaÅŸÄ± ve hayaletlerle' paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kraliçe, "AslÄ±nda heyecan verici, beni korkutmuyorlar" dedi.Stokholm yakÄ±nlarÄ±ndaki saray 17. YüzyÄ±lda inÅŸa edilmiÅŸti. Drottningholm, Kraliçe Silvia ve Kral XVI. Gustaf'Ä±n kalÄ±cÄ± olarak ikamet ettikleri yer. SVT televizyon kanalÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 'Drottningholm SarayÄ±: Soylu bir yuva' belgeselinin yapÄ±mcÄ±larÄ±na konuÅŸan Kraliçe Silvia, "Sarayda bazen tamamen yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± hissediyorsunuz. Ama hayaletler oldukça dostane" diyor.

73 yaÅŸÄ±ndaki Kraliçe'nin hayalet iddialarÄ±na kardeÅŸi Prenses Christina da destek veriyor. Belgeselde konuÅŸan Prenses Christina, "Sarayda çok büyük bir enerji var. Bu enerjinin farklÄ± formlara bürünmemesi garip olurdu" dedi.

Kraliyet ailesinin hayalet iddialarÄ± Ä°sveç basÄ±nÄ±nda ise alay konusu oldu. Ä°sveçli haber sitesi Local, "Cesur hayalet avcÄ±larÄ±nÄ± göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz! Saraya gidin ve bu iddialarÄ±n peÅŸine düÅŸün!" çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.Sitenin haberinde "Drottningholm SarayÄ± yÄ±l boyu ziyaretçilere açÄ±k. Sadece Kraliyet ailesinin - ve anlaÅŸÄ±lan hayalet arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n - yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölüme giremiyorsunuz" deniyor. 40 yÄ±l önce Kral Carl ile evlenen Kraliçe Silvia, Ä°sveç'te tahtta en uzun süre kalan isim.

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