ABD Ordusunda sakal bÄ±rakmaya ve baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmaya izin verildi

ABD Kara Kuvvetleri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, orduda dini nedenlerle sakal bÄ±rakmak ve baÅŸÃ¶rtÃ¼ takmak olaÄŸan karÅŸÄ±lanacak.

ABD Kara Kuvvetlerinde yapÄ±lan yeni bir düzenlemeyle dini nedenlerle sakal bÄ±rakmak, türban veya baÅŸörtüsü takmanÄ±n önünün açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. DetaylarÄ± Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning'nin Kongre'ye gönderdiÄŸi mektupta ortaya çÄ±kan düzenlemeye göre, eskiden sekreter kararÄ±yla izin verilen dini gerekçeli türban, baÅŸörtüsü takmak veya sakal bÄ±rakmak artÄ±k tugay komutanlÄ±klarÄ±nÄ±n kararÄ±na tabi olacak. Söz konusu düzenleme, kadÄ±nlarÄ±n saç ÅŸekli standartlarÄ±na da yenilikler getiriyor. Buna göre, Kara Kuvvetlerinde görevli kadÄ±n askerler düzgün ve uzunluÄŸu makul ölçüde olmak koÅŸuluyla saçlarÄ±na rasta, örgü ve dalga yaptÄ±rabilecek.

MÜSLÜMAN VE YAHUDÄ°LERÄ° DE ETKÄ°LEYECEK

Düzenlemenin uzun yÄ±llardÄ±r ABD ordusundaki Hindistan kökenli Sihlerin talepleri üzerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak ordudaki Müslüman ve Yahudileri de etkileyeceÄŸi belirtiliyor.

DAVA ASKERLERÄ°N LEHÄ°NE SONUÇLANDI

Hindistan kökenli 4 ABD askeri, kendilerini dini vecibelerinden alÄ±koyduÄŸu gerekçesiyle geçen sene Kara Kuvvetleri aleyhine dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Dava, geçen yÄ±l nisan ayÄ±nda askerlerin lehine sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±.

POLÄ°S DE Ä°ZÄ°N VERMEYE HAZIRLANIYOR

New York Polis DepartmanÄ± da geçen hafta Sih polislerin türban takmalarÄ± ve sakal bÄ±rakmalarÄ±na izin verileceÄŸini duyurmuÅŸtu.