Kandil'de bÃ¼yÃ¼k harekat baÅŸlÄ±yor

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kandil ve Åžengal'den PKK'nÄ±n tamamen temizlenmesi iÃ§in karadan ve denizden harekat dÃ¼zenleyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat ve Erbil'e yapacaÄŸÄ± temaslarda Kandil ve Åžengal'den PKK'nÄ±n sökülüp atÄ±lmasÄ±yla, Suriye'deki PYD unsurlarÄ±nÄ±n tecrit edilmesi konusunda müzakarelerde bulunacaÄŸÄ± belirtildi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak merkezi yönetimi ile Kürt yönetiminden olasÄ± bir kapsamlÄ± sÄ±nÄ±r ötesi harekata ve üç aÅŸamalÄ± plana destek isteyecek.

BAÅžBAKAN'IN ÇANTASINDA HAREKAT PLANI VAR

Bugün BaÄŸdat ve Erbil'e önemli bir resmi ziyaret gerçekleÅŸtirecek olan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n çantasÄ±nda, Türkiye ve Irak arasÄ±nda yÄ±llardÄ±r sorun olmaya devam eden PKK'ya yönelik kapsamlÄ± harekat planÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi. Erbil'deki Kürt kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat'la temaslarÄ±nda daha çok Irak petrolü, Türkiye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dünya pazarlarÄ±na ulaÅŸan ve merkezi yönetimin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ± Kürt petrolü, BaÅŸika'daki Türk askeri varlÄ±ÄŸÄ± ve Åžengal bölgesindeki PKK'nÄ±n faaliyetleri konularÄ± öne çÄ±karÄ±lacak. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kürt yönetimi ile de kritik temaslarda bulunacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani, BaÅŸbakan Neçirvan Barzani ve Kürt yönetiminde söz sahibi olan önemli isimlerin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerçekleÅŸecek toplantÄ±da, bölgedeki PKK faaliyetleri, Åžengal bölgesindeki geliÅŸmeler ve Rojava'da denetim saÄŸlayan PYD'ye yönelik alÄ±nacak kapsamlÄ± önlemler, olasÄ± kapsamlÄ± askeri operasyon planlarÄ± masaya yatÄ±rÄ±lacak.

BAHARDA HAREKAT BEKLENTÄ°SÄ°

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n görüÅŸmelerde Kandil'deki PKK yapÄ±lanmasÄ±nÄ± gündeme getirmesi bekleniyor. Kandil ve Åžengal'den PKK'nÄ±n sökülmesini isteyen Türkiye'nin, Barzani'den de bu konuda kararlÄ± destek beklentisini ileteceÄŸi ifade edildi. Bu temaslarÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'nin Kandil'in yanÄ±sÄ±ra PKK'nÄ±n Türkiye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda ve iç kesimlerdeki ana ve tali kamplarÄ± da dahil üslendiÄŸi noktalara yönelik bahar ayÄ±nda kapsamlÄ± bir operasyon yapabileceÄŸi belirtiliyor.

KANDÄ°L Ä°ÇÄ°N SÄ°NYAL VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, "kaynaÄŸÄ±nda yok edeceÄŸiz", BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "Irak'ta terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge oluÅŸturabiliriz", Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun, "Kandilbahara varamayacak" yönündeki açÄ±klamalarÄ±, yakÄ±n zamanda örgüte yönelik Kuzey Irak'ta kapsamlÄ± bir kara ve hava harekatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± sinyali olarak deÄŸerlendiriliyor. Erbil'deki kaynaklarÄ±n iddiasÄ±na göre, PKK'ya yönelik yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülen bugüne kadar en büyük kara ve hava operasyonuna sahne olmasÄ± beklenen harekata yönelik Türk güvenlik birimleri Erbil'de Kürt yönetimi ile bir süreden beri yoÄŸun temaslar sürdürüyor.

ÖNCE KANDÄ°L

Åžengal'in IÅžÄ°D'ten arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± bölgeden ayrÄ±lmayan PKK ile Kürt yönetimi arasÄ±nda kriz giderek derinleÅŸirken Rojava'da Barzani'ye yakÄ±n faaliyet sürdüren örgüt ve gruplarÄ±n faaliyetlerinin PYD tarafÄ±ndan engellenmesi ve bazÄ± temsilcilerin tutuklanmasÄ± KDP'nin sert tepkisine neden olmuÅŸtu. Kuzey Irak'ta PKK'ya, Rojava bölgesinde ise PYD'ye yönelik olasÄ± harekata KDP'nin yanÄ±sÄ±ra Kürt yönetimi ve bölgedeki bazÄ± Kürt gruplarÄ±nÄ±n desteÄŸinin alÄ±nmasÄ± için Erbil'de kapsamlÄ± bir görüÅŸme yapÄ±lmasÄ± bekleniyor. GörüÅŸmede üç plan üzerinde duruluyor. Operasyonun birinci aÅŸamasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde ikinci aÅŸamasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±, bu kapsamda Åžengal ve Rojava'daki önemli PYD karargahlarÄ±nÄ±n hedef alÄ±nacaÄŸÄ± kaydediliyor. Åžengal'e yönelik harekatÄ±n daha çok hava destekli olmasÄ± bekleniyor.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat ziyaretine yönelik açÄ±klama yapan Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar Ä°badi, görüÅŸmede BaÄŸdat-Ankara iliÅŸkilerinin yanÄ± sÄ±ra, petrol ve diÄŸer siyasi geliÅŸmelerin deÄŸerlendireceklerini söyledi. Ä°badi, "Türkiye BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n Irak ziyareti, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ziyaretler ve iliÅŸkilerin güçlendirilmesi kapsamÄ±nda olacak. Türkiye ve tüm ülkelerle siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari iliÅŸkilerimizin güçlendirilmesini istiyoruz" dedi.

PKK'nÄ±n Irak topraklarÄ±nÄ± kullanarak Türkiye'ye saldÄ±rmasÄ±nÄ± tasvip etmediklerini ifade eden Ä°badi, "PKK bir Türk örgüttür, IraklÄ± deÄŸil. Irak topraklarÄ±nÄ± kullanÄ±p komÅŸularÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±larda bulunan hiçbir grubu desteklemeyiz. AnayasamÄ±z da buna izin vermiyor. Türkiye'ye saldÄ±rmalarÄ± için hiçbir kesime yardÄ±m etmeyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.