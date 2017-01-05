Avusturya Savunma BakanÄ±nÄ±n yolunu kesen evsiz adam yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±

Avusturya Savunma BakanÄ±nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yolunu kesen evsiz adam, yaÅŸamÄ±n sokaklarda ne kadar zor geÃ§tiÄŸini belirterek, finansal anlamda destek vermeyen hÃ¼kÃ¼meti ÅŸikayet etti.

Avustralya ve Endonezya'Ä±n silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±nda bozulan iliÅŸkiler hakkÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Avustralya Savunma BakanÄ± Marise Payne'nin yolunu evsiz olan bir adam gayet kibar bir ÅŸekilde keserek bakan ile evsizler için verdiÄŸi sözler ve yaÅŸamÄ±n sokaklarda ne kadar zor olduÄŸu hakkÄ±nda sohbet etti.

HÜKÜMETÄ° ÅžÄ°KAYET ETTÄ°

Mikrofonlara konuÅŸan bakanÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± dikkatle dinleyen adam konuÅŸmasÄ±nÄ± bitiren bakanÄ±n arkasÄ±ndan giderek evsiz insanlarÄ±n hükümetten herhangi bir finansal fayda görmediklerini söyledi.

BAKAN TEÅžEKKÜR ETTÄ°

Savunma bakanÄ±, baÅŸbakanÄ±n geçen sene evsizler için milyonlarca dolar ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Adam ise hiçbir ÅŸey görmediÄŸini belirtti. Daha sonra savunma bakanÄ± adama bu konuda kendisini uyardÄ±ÄŸÄ± için nazik bir ÅŸekilde elini sÄ±karak kendisine teÅŸekkür etti.